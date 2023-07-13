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В Туапсе возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырех человек после потопа

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Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
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В результате подтоплений в Туапсинском районе без вести пропали четверо человек, в том числе один несовершеннолетний. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, о чем во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю.

«По данным следствия, в ночь на 12 июля 2023 года в результате выпадения обильных осадков в виде ливневого дождя на территории Туапсинского района около 5 часов утра один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, впадающую в Черное море», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На момент происшествия в доме находились местные жительницы в возрасте 23 и 19 лет, а также 15-летний подросток. Их местонахождение устанавливается. Кроме того, неизвестно местоположение 67-летнего жителя поселка, который находился утром 12 июля в автомобиле ВАЗ 2107, смытом потоками воды.

В настоящее время четверых пропавших людей ищут в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. К поисковым мероприятиям привлечены сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, следователи и полицейские.

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Ранее, 12 июля, оперативный штаб региона сообщал о трех пропавших без вести в Туапсинском районе. Позже это число увеличилось до четырех. В свою очередь в краевом ГУ МЧС рассказали, что спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе группу туристов из 40 человек, среди которых было 37 детей.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля, за три часа выпало 144 мм осадков, в результате чего были подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в этот день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.

Позже стало известно, что в поселке Тюменском Туапсинского района наводнение смыло гипермаркет «Пятерочка». На видео, которым поделилась в соцсетях одна из очевидцев, заметно, что от магазина почти ничего не осталось: фасад сильно поврежден, нет окон и дверей, внутри лежат пустые стеллажи.

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