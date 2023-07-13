Старший сержант Дианов после ранения обезвредил более 10 мин

Старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. Поскольку в ходе ожесточенных боев противник отступал вглубь обороны, боевики минировали ведущие к ним пути и социально значимые объекты инфраструктуры. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 13 июля, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе ведения инженерной разведки в городе, который оставили украинские боевики, старший сержант Дианов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом с ним фугасного снаряда. Несмотря на ранение, он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять поставленную задачу. Продвигаясь по заданному району, Дианов обнаружил и обезвредил более 10 вражеских мин.

Мужество и самоотверженность старшего сержанта Дианова позволили обеспечить безопасность мирного населения в освобожденном населенном пункте.

Тем временем радиотелефонист рядовой Андрей Батуев в ходе ожесточенного боя с украинскими националистами в составе мотострелкового взвода обеспечивал подразделение связью. В районе одного из населенных пунктов после артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов.

Очередной удар врага повредил радиостанцию. Она получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии. Тогда рядовой Батуев оперативно, в условиях плотного огня, отправился чинить радиостанцию, после чего продолжил корректировку огня артиллерии.

Благодаря решительности радиотелефониста Батуева артиллерийский дивизион уничтожил наступающие штурмовые группы, подавил огневые точки вражеской артиллерии, создав условия для развития наступления российских мотострелков.

При этом рядовой Батуев в ходе боя получил осколочное ранение обеих ног, но не прекратил выполнение боевой задачи. Только после отступления врага он был эвакуирован в безопасный район, где ему оказали медпомощь.

Кроме того, командир полка полковник Евгений Смирнов управлял расчетами тяжелых огнеметных систем, когда противник предпринял попытку наступления на расположенный на стратегически важном направлении населенный пункт.

Грамотное распределение сил и средств нанесения огневого поражения, оперативное управление расчетами, предпринятое полковником Смирновым, позволило вывести из строя до 10 единиц вражеской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожить большое количество националистов.

Наступление противника было оставлено. Последующее огневое поражение по откатившемуся противнику предотвратило выдвижение дополнительных резервов боевиков. Так полковник Смирнов помог создать благоприятные условия для продвижения подразделений группировки российских войск для занятия новых позиций.

Днем ранее, 12 июля, в Минобороны рассказали, как в составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций. Внезапно в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.