Реклама
Прямой эфир
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона
Мир
В МИД РФ пообещали не оставить без ответа изъятие в ФРГ автомобилей у граждан РФ
Мир
Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с Путиным передачу «азовцев» Киеву
Экономика
В ФАС заявили о невозможности признания цены на бензин монопольно завышенной
Общество
В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в подмосковном комплексе «Немчиновка-парк»
Спорт
Россиянин Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Сюжет:

Старший сержант Дианов после ранения обезвредил более 10 мин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. Поскольку в ходе ожесточенных боев противник отступал вглубь обороны, боевики минировали ведущие к ним пути и социально значимые объекты инфраструктуры. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 13 июля, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе ведения инженерной разведки в городе, который оставили украинские боевики, старший сержант Дианов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом с ним фугасного снаряда. Несмотря на ранение, он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять поставленную задачу. Продвигаясь по заданному району, Дианов обнаружил и обезвредил более 10 вражеских мин.

Мужество и самоотверженность старшего сержанта Дианова позволили обеспечить безопасность мирного населения в освобожденном населенном пункте.

Тем временем радиотелефонист рядовой Андрей Батуев в ходе ожесточенного боя с украинскими националистами в составе мотострелкового взвода обеспечивал подразделение связью. В районе одного из населенных пунктов после артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов.

Очередной удар врага повредил радиостанцию. Она получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии. Тогда рядовой Батуев оперативно, в условиях плотного огня, отправился чинить радиостанцию, после чего продолжил корректировку огня артиллерии.

Благодаря решительности радиотелефониста Батуева артиллерийский дивизион уничтожил наступающие штурмовые группы, подавил огневые точки вражеской артиллерии, создав условия для развития наступления российских мотострелков.

При этом рядовой Батуев в ходе боя получил осколочное ранение обеих ног, но не прекратил выполнение боевой задачи. Только после отступления врага он был эвакуирован в безопасный район, где ему оказали медпомощь.

Кроме того, командир полка полковник Евгений Смирнов управлял расчетами тяжелых огнеметных систем, когда противник предпринял попытку наступления на расположенный на стратегически важном направлении населенный пункт.

Грамотное распределение сил и средств нанесения огневого поражения, оперативное управление расчетами, предпринятое полковником Смирновым, позволило вывести из строя до 10 единиц вражеской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожить большое количество националистов.

Наступление противника было оставлено. Последующее огневое поражение по откатившемуся противнику предотвратило выдвижение дополнительных резервов боевиков. Так полковник Смирнов помог создать благоприятные условия для продвижения подразделений группировки российских войск для занятия новых позиций.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

Днем ранее, 12 июля, в Минобороны рассказали, как в составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций. Внезапно в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023