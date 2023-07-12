Героизм командира танка Рязанова отметили двумя орденами Мужества

В составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций, когда в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 12 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Прорвав точными попаданиями линию обороны, Рязанов вклинился в боевые порядки врага. Когда противник атаковал танк Рязанова из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), пушка танка получила повреждения и перестала функционировать.

При отходе от линии боевого соприкосновения главный старшина обнаружил ведущую огонь боевую машину пехоту (БМП) противника, которая сковала действия российских штурмовиков. Тогда Рязанов решил идти на таран. Разогнав свой танк, он на полном ходу въехал в корпус вражеской БПМ и вытолкал ее на минное поле противника. Там машина подорвалась на минах, а внутри сдетонировал боекомплект.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, главный старшина Антон Рязанов награжден двумя орденами Мужества.

Тем временем лейтенант Артем Мелехин вместе с вверенным ему взводом выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. В условиях, сопряженных с риском для жизни, он обнаруживал, обезвреживал и уничтожал взрывчатые устройства, угрожающие мирному населению.

Во время инженерной разведки городских построек Мелехин лично обнаружил и обезвредил 21 взрывное устройство. Также инженерный взвод под командованием лейтенанта Мелехина провел инженерную разведку железнодорожного полотна и прилегающих территорий. Они обнаружили сосредоточенный заряд массой свыше 300 кг, который оперативно обезвредили и уничтожили. Также силами взвода были расчищены основные подъезды к населенному пункту.

Так взвод лейтенанта Мелехина обеспечил безопасность подразделений российских войск при организации обороны населенного пункта.

Кроме того, рядовой Артур Закарьяев в составе батальонной тактической группы ВС РФ выполнял задачи по прикрытию государственной границы. На наблюдательном посту взводного опорного пункта он обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов.

Мгновенно доложив командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах, он открыл по дронам прицельный огонь из штатного оружия. Точным огнем рядового Закарьяева барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе. Это предотвратило атаку врага и не позволило нанести урон российским войскам на данном направлении.

Днем ранее, 11 июля, в Минобороны рассказали, как раненый старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев в составе батальонно-тактической группы занял оборону в районе одного из населенных пунктов. Внезапно группа националистов после артподготовки и при поддержке бронетехники перешла в наступление с применением беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.