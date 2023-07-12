Реклама
Прямой эфир
Общество
Просившую о помощи тургруппу эвакуировали с Эльбруса
Мир
ЦПВС зафиксировал девять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Происшествия
В детских садах под Оренбургом произошло массовое отравление детей
Мир
Небензя заявил о намерении России самостоятельно расследовать места подрыва СП
Мир
Лавров призвал к запуску консультаций по использованию нацвалют в АСЕАН
Политика
ГД проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год
Спорт
Джокович обыграл россиянина Рублева и вышел в полуфинал Уимблдона
Армия
Отличившимся при отражении атак ВСУ российским бойцам вручили госнаграды
Общество
Разбившего турникет в метро студента оштрафовали на 10 тыс. рублей
Общество
Собянин анонсировал запуск МЦД-4 осенью 2023 года
Экономика
Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые со 2 мая
Сюжет:

Героизм командира танка Рязанова отметили двумя орденами Мужества

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В составе батальонной тактической группы командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций, когда в глубине обороны врага его танк атаковали из ПТУР. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 12 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Прорвав точными попаданиями линию обороны, Рязанов вклинился в боевые порядки врага. Когда противник атаковал танк Рязанова из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), пушка танка получила повреждения и перестала функционировать.

При отходе от линии боевого соприкосновения главный старшина обнаружил ведущую огонь боевую машину пехоту (БМП) противника, которая сковала действия российских штурмовиков. Тогда Рязанов решил идти на таран. Разогнав свой танк, он на полном ходу въехал в корпус вражеской БПМ и вытолкал ее на минное поле противника. Там машина подорвалась на минах, а внутри сдетонировал боекомплект.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, главный старшина Антон Рязанов награжден двумя орденами Мужества.

Тем временем лейтенант Артем Мелехин вместе с вверенным ему взводом выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. В условиях, сопряженных с риском для жизни, он обнаруживал, обезвреживал и уничтожал взрывчатые устройства, угрожающие мирному населению.

Во время инженерной разведки городских построек Мелехин лично обнаружил и обезвредил 21 взрывное устройство. Также инженерный взвод под командованием лейтенанта Мелехина провел инженерную разведку железнодорожного полотна и прилегающих территорий. Они обнаружили сосредоточенный заряд массой свыше 300 кг, который оперативно обезвредили и уничтожили. Также силами взвода были расчищены основные подъезды к населенному пункту.

Так взвод лейтенанта Мелехина обеспечил безопасность подразделений российских войск при организации обороны населенного пункта.

Кроме того, рядовой Артур Закарьяев в составе батальонной тактической группы ВС РФ выполнял задачи по прикрытию государственной границы. На наблюдательном посту взводного опорного пункта он обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов.

Мгновенно доложив командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах, он открыл по дронам прицельный огонь из штатного оружия. Точным огнем рядового Закарьяева барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе. Это предотвратило атаку врага и не позволило нанести урон российским войскам на данном направлении.

Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
Целями были Керченский мост и военные аэродромы в Ростовской и в Калужской областях

Днем ранее, 11 июля, в Минобороны рассказали, как раненый старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев в составе батальонно-тактической группы занял оборону в районе одного из населенных пунктов. Внезапно группа националистов после артподготовки и при поддержке бронетехники перешла в наступление с применением беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023