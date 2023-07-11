Раненый прапорщик Банзаракцаев помог отбить наступление противника

Старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев в составе батальонно-тактической группы занял оборону в районе одного из населенных пунктов, когда группа националистов после артподготовки и при поддержке бронетехники перешла в наступление с применением беспилотников. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 11 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Прапорщик Банзаракцаев на занимаемой позиции отражал атаки наступающего врага, а после вражеского артобстрела занял более выгодное место ведения боя. Однако это не уберегло его от ранения. Он получил осколочное ранение в правое плечо. Оказав себе первую помощь, он продолжил вести огонь по противнику и руководить подразделением.

Во время боя Банзаракцаев заметил, что националисты пытаются отрезать его и часть личного состава от основных сил роты. На это он оперативно организовал маневр подчиненных огневых средств, сосредоточив огонь на штурмовой группе врага. Это сорвало попытку блокировки подразделения. Противник понес значительные потери и отступил.

Только после боестолкновения раненый прапорщик Банзаракцаев был эвакуирован в безопасную зону, где ему была оказана медицинская помощь.

Тем временем старший сержант Рамазан Мусаев охранял позиции российских войск на одном из тактических направлений. При ведении контроля за воздушным пространством в заданном секторе он обнаружил два беспилотных летательных аппарата квадрокоптерного типа. Они приближались к российским позициям.

Старший сержант Мусаев применил противодроновое ружье, из-за чего квадрокоптеры, потеряв управление, упали, не долетев до цели. В ходе осмотра места падения вражеских БпЛА были обнаружены носители информации, на которых запечатлены места расположения артиллерийских расчетов противника. Это позволило нанести по ним прицельный артиллерийский удар.

Так, действия старшего сержанта Мусаева лишили противника возможности вести воздушную разведку позиций российских войск и способствовали подавлению его артиллерии на данном участке.

В свою очередь, старший прапорщик Виталий Коршак отвечал за организацию бесперебойной связи и обмен информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом.

Стремясь вернуть ранее утраченные территории, враг атаковал оборонительные позиции российских войск. Из-за артиллерийского обстрела националистов, осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты станции связи.

Старший прапорщик Коршак, рискуя жизнью, выдвинулся к поврежденному оборудованию и приступил к его ремонту. Находясь под обстрелом со стороны боевиков, он оперативно осуществил замену поврежденных блоков, после чего заново настроил станцию.

Так старший прапорщик Коршак пресек попытки обрыва связи и обеспечил устойчивое и непрерывное управление войсками.

9 июля в Минобороны рассказали, как рядовой Дмитрий Масленников, находясь на дежурстве у взводного опорного пункта, заметил группу диверсантов ВСУ, приближающихся к государственной границе. Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие дали врагу бой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.