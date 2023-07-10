Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 10 июля рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В ведомстве отметили самоотверженность и храбрость рядового Дмитрия Масленникова. Находясь на дежурстве у взводного опорного пункта, он заметил группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), приближающихся к государственной границе.

Мгновенно оценив ситуацию, боец доложил командиру формирования о готовящемся прорыве. Несмотря на превосходящие силы, неприятель столкнулся с решительным отпором группы, в составе которой работал Масленников. Сам рядовой прицельным огнем сковал действия националистов, а также в условиях плохой видимости сумел оперативно навести минометный расчет на скопление диверсантов и разбить их.

В конечном итоге ВСУ были вынуждены отступить вглубь подконтрольных им территорий. Так, благодаря действиям Масленникова, российской группе удалось выполнить поставленную боевую задачу, лишив противника возможности вести диверсионные мероприятия в заданной зоне.

Кроме того, высокий профессионализм продемонстрировал старший лейтенант Мирлан Искаков, который со своим подразделением обеспечивал связь в интересах батальонной тактической группы ВС РФ.

В результате интенсивного минометного огня ВСУ комплект специального оборудования связи получил осколочные повреждения и вышел из строя. Находясь под непрекращающимся обстрелом, старший лейтенант в кратчайшие сроки ликвидировал неисправность, тем самым обеспечив коммуникацию внутри формирования.

По восстановленным каналам связи были уточнены задачи и переданы координаты расположения противника. Благодаря этому артиллеристы смогли нанести ответный удар и подавить два минометных расчета ВСУ, уничтожить бронеавтомобиль и добиться отступления неприятеля.

Наконец, в МО сообщили об отваге гвардии рядового Станислава Наумова, который вместе с сослуживцами поддерживал огнем штурмовые группы, несмотря на то, что ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление, активно применяя ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотники.

В тяжелых условиях расчет Наумова успешно подавил огневые точки националистов, а также уничтожил их боевую технику, расположенную на пути ВС РФ. Во время боестолкновения гвардии рядовой выполнил 20 огневых задач. Его стараниями были разбиты позиции батареи реактивной системы залпового огня «Град», а также ликвидированы огневые позиции гаубиц и минометов вместе с живой силой противника.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены атаки в районах населенных пунктов Работино и Новоданиловка, а также Малая Токмачка Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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