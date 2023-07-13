Диетолог рассказала об опасности окрошки для некоторых людей

Диетолог Ольга Лушникова рассказала, что некоторым категориям людей следует быть осторожными с употреблением окрошки.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 12 июля, специалист объяснила, что холодные блюда могут привести к нарушению желчеотделения, вызвать застой желчи, нарушение переваривания пищи, особенно жирной. Кроме того, может снижаться выработка гормона холецистокинина, запускающего работу всей пищеварительной системы и стимулирующего выработку пищеварительных ферментов.

Лушникова отметила, что даже натуральный квас является продуктом брожения с содержанием сахара, потому может провоцировать метеоризм, вздутие, обострение воспалительных заболеваний ЖКТ.

Врач предупредила, что квас не стоит давать детям, а также им не стоит увлекаться людям, у которых имеется нарушение углеводного обмена, в том числе пациентам с сахарным диабетом.

Диетолог отметила, что свежие огурцы, зелень, редис содежат много пищевых волокон, потому их употребление в больших количествах может привести к повышению газообразования и метеоризму, а также нарушению стула. В некоторых случаях зелень может спровоцировать образование камней в почках, поэтому при мочекаменной болезни нужно быть осторожнее с окрошкой. Редис может раздражать слизистую ЖКТ, из-за чего может болеть живот, возникнуть диарея и тошнота.

Лушникова подчеркнула, что окрошка является агрессивным по отношению к ЖКТ блюдом, потому противопоказана при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при обострении гастрита, гастродуоденита, панкреатита, холецистита, при нарушении работы желчного пузыря, заболеваниях печени, синдроме избыточного бактериального роста, при мочекаменной болезни и синдроме раздраженного кишечника.

5 июля врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что входящие в состав окрошки колбасные изделия содержат насыщенные жиры, избыточное потребление которых повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, по ее словам, регулярное потребление колбасных изделий является фактором развития онкологических заболеваний, пишет сайт aif.ru.

Круглова отметила, что лучше не добавлять в окрошку майонез, отмечает телеканал «360».

В июне клинический психолог, нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова рассказала агентству городских новостей «Москва», что холодные супы могут разнообразить летний рацион и стать хорошим источником витаминов.

В частности, натуральный квас содержит пробиотики, полезные для работы ЖКТ, а кисломолочные заправки (кефир или айран) обеспечивают организм кальцием и обогащают лакто- и бифидобактериями кишечник.

В мае врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал о пользе холодных супов в жаркую погоду. По его словам, температура супа не имеет большого значения для пищеварения, главное, чтобы он не был обжигающим. Также он

посоветовал избегать лишней соли, не использовать колбасные изделия и мясные деликатесы, не злоупотреблять красным мясом, пишет RT.

Летом прошлого года врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин отметил, что напитки, которыми заправляют окрошку, могут оказывать нежелательное воздействие на организм с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. В частности, кефир может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью, пишет НСН.

Ранее диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что от окрошки, в состав которой входят колбасные изделия, стоит отказаться людям с ожирением и гипертонической болезнью, а также тем, у кого есть язва и заболевания ЖКТ. Специалист добавила, что здоровым людям стоит есть окрошку в умеренных количествах, а колбасу лучше заменить мясом или курицей.