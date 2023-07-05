Диетолог назвала делающие окрошку вредной продукты

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о продуктах в составе окрошки, которые делают этот летний суп вредным.

В беседе с радио Sputnik в среду, 5 июля, эксперт отметила, что сам рецепт окрошки зачастую предполагает использование вредных продуктов, в том числе и колбасных изделий. При добавлении в окрошку колбасы в блюде повышается количество насыщенных жиров.

Диетолог объяснила, что их избыток в рационе является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярное употребление обработанного мяса, колбасных изделий повышает риск развития онкологических заболеваний кишечника, отмечает телеканал «360».

Круглова посоветовала заменять колбасу отварной говядиной или мясом птицы, пишет RT. Заправлять суп стоит не квасом, а кисломолочными напитками. По ее словам, кефир и кисломолочные напитки полезнее.

Она также призвала отказаться от майонеза в окрошке, поскольку он повышает калорийность блюда. Вместо него можно использовать нежирную сметану или нежирный белый йогурт.

В мае диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН посоветовала съедать окрошку в течение 12 часов после приготовления, поскольку испорченное блюдо может привести к отравлению. Она также призвала использовать в окрошке больше овощей.

Также в мае врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Лернер в беседе с сайтом aif.ru посоветовала отказаться от употребления окрошки людям с рядом хронических заболеваний, в частности аллергикам, поскольку яйца, огурцы или молочные продукты могут вызывать сильные аллергические реакции.

Врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов предупредил об опасности окрошки для органов пищеварения. В особенности, отметил врач, это касается заболеваний поджелудочной железы. Для того чтобы избежать обострения, при приготовлении блюда Неронов посоветовал есть суп не ледяным, а слегка прохладным — не ниже 24–27 градусов.

Неронов предупредил, что газированные и кислые варианты окрошки агрессивнее всего влияют на органы пищеварения, пишет сайт kp.ru.

Летом прошлого года врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Марат Зиннатуллин предупредил об опасности окрошки для некоторых категорий людей. По его словам, не стоит есть это блюдо пациентам с проблемами желудочно-кишечного тракта. Он объяснил, что грубая клетчатка, которая содержится в сырых овощах, может вызывать раздражение слизистой и приводить к появлению болевых ощущений. Кроме того, сырые овощи могут вызвать повышенное газообразование, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее диетолог Сергей Обложко отметил, что холодные супы в жару хорошо утоляют жажду естественным путем. Он добавил, что в таких супах используется большое количество свежих овощей, а мягкая клетчатка очень полезна для кишечника, пишет ИА Регнум.