Эксперты в Британии предрекли «интернет-апокалипсис» в 2025 году из-за солнечной бури

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований заявили, что в 2025 году мощная солнечная буря может вызвать «интернет-апокалипсис». Об этом 11 июля сообщила британская газета Daily Star.

По словам специалистов, солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики. Так, по их мнению, некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться, пишет RT .

Специалисты также отметили, что эксперты заметили «больше солнечных пятен и вспышек», чем прогнозировалось, и в связи с этим обеспокоены, отмечает НСН.

Солнечные циклы начали регистрировать с 1755 года, когда Солнце завершило 25 циклов, но, как сообщается, последний цикл отличается от предыдущих. Эксперты заявляют, что он ускорился и проходит намного быстрее обычного, сообщает сайт kp.ru.

В 2021 году исследовательницы из США Сангиты Адбу Джиоти заявляла, что мощные солнечные вспышки способны спровоцировать отключение интернета по всему миру. Между тем, позже она признала, что к полному отключению интернета это не приведет, а сама она сожалеет об использовании этой фразы.

Журналисты британской газеты добавили, что NASA не прокомментировало вероятность конца интернета из-за солнечной бури в 2025 году, отмечает телеканал «360».

В июне координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк в разговоре с «Известиями» рассказал, что высокая солнечная активность может привести к очень жаркому лету на Земле.

Эколог также отметил, что в периоды активного солнца бывает больше геомагнитных бурь, что сказывается на самочувствии метеочувствительных людей и приводит к нарушению радиосвязи в полярных широтах.

В апреле Землю накрыла мощная магнитная буря. Как отметили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, она началась 23 апреля и ее уровень достигал G1, но постепенно буря расширилась и достигла уровня G4. Она длилась несколько дней с небольшим перерывом. Как отмечает ИА Регунум, уровень G4 является очень мощным, он предполагает нарушения коротковолновой связи и многочасовые сбои работы навигации, а также напряжения в промышленных сетях.