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Токсиколог рассказал о распространенных источниках пищевого отравления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Химик-токсиколог, директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим Негребецкий в среду, 12 июля, рассказал «Известиям» о самых распространенных источниках пищевого отравления и его признаках.

По его словам, самый частый источник отравления в быту — это молоко и молочные продукты, через которые можно заразиться бруцеллезом, сальмонеллезом и другими не менее опасными заболеваниями.

«Молоко — продукт животного происхождения, а потому представляет опасность для здоровья человека в случае нарушений технологического режима», — пояснил специалист.

Для того чтобы минимизировать потенциальную опасность, он посоветовал приобретать молокопродукты только известных производителей, выбирать для покупки магазины с хорошей репутацией, а также отказаться от разливного молока и молокопродуктов.

Говоря о симптомах пищевого отравления, токсиколог отметил, что они довольно специфичны, а сила их проявления зависит от многих факторов, таких как возраст, состояние здоровья, доза некачественного продукта.

Среди главных симптомов эксперт отметил слабость и обильное потоотделение на фоне диареи. Также, по его словам, характерна резкая боль в области живота. Пациент может также ощущать тошноту и рвоту.

При этом Негребецкий уточнил, что у детей признаки интоксикации возникают раньше, чем у взрослых, примерно в течение трех часов после употребления источника отравления.

Специалист подчеркнул, что в случае любого типа отравления, в том числе пищевого, необходимо исключить из организма его источник.

«Процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях до приезда скорой, просты: искусственно вызванная рвота, для чего существует много народных методов, промывка кишечника с помощью клизмы. Далее — энтеросорбенты», — сказал эксперт. При этом он добавил, что все лекарства должны быть использованы по назначению врача, а использование клизмы небезопасно для детей при отсутствии должных медицинских навыков.

Токсиколог призвал вызывать скорую помощь во всех случаях, когда вышеописанные меры неэффективны в течение нескольких часов, а также в случае, если возникли любые сомнения в источнике отравления.

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11 июля в пресс-службе минздрава Оренбургской области сообщили, что в ведомство поступили жалобы от родителей, которые рассказали о признаках пищевого отравления у детей, посещающих несколько детских садов Орска. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как уточнили 12 июля в управлении Следственного комитета РФ по региону, отравились 36 несовершеннолетних, в том числе дети до шести лет.

В этот же день мэрия Орска сообщила, что, предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода.

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