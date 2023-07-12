В детских садах Орска число отравившихся детей достигло 40

В одном из детских садов Орска Оренбургской области, где накануне стало известно об отравлении 40 детей, побывала корреспондент «Известий» Анастасия Тимофеева 12 июля.

«В 17:30 пошла за детьми в детсад, забрала, пришли домой. Дети из-за жары попросили воды, попили воды, даже не успели ничего покушать — средняя начала жаловаться: говорит, что живот болит», — рассказала мать воспитанницы детского сада Айгуль Давлетова.

Как добавила мать еще одного отравленного ребенка, Екатерина Моисеева, в группе сегодня не было более половины детей — они находятся дома с температурой и рвотой.

Предполагаемая причина отравления, как уточнила корреспондент, — некачественная продукция Новотроицкого молокозавода. В настоящий момент вся продукция снята с полок местных магазинов.

Ранее в этот день мэрия Орска опубликовала сообщение, в котором подтвердилось, что причиной отравления стал йогурт локального производства. Власти города приняли решение временно приостановить деятельность предприятия и изъять из его оборота всю молочную продукцию для лабораторных исследований.

Также стало известно, что органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

До этого, вечером 11 июля, региональный минздрав сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.