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Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом

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Фото: REUTERS
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Швеция предоставит Турции дорожную карту борьбы с терроризмом. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита альянса в Вильнюсе 12 июля.

«Швеция предоставит нам дорожную карту по борьбе со всеми террористическими организациями, что предусмотрено трехсторонним протоколом, после чего мы перейдем к следующей стадии, направив протокол [о членстве в НАТО] в парламент», — сказал Эрдоган.

Он уточнил, что решение останется за парламентом. Вероятно, рассмотрение международного акта будет производиться в приоритетном порядке.

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10 июля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о согласии Турции как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. При этом он подчеркнул, что не владеет информацией о том, как быстро и когда Турция будет готова передать документы по Швеции.

В тот же день Эрдоган перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС.

11 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности России.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Финляндия. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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