В Испании заявили о намерении разместить на восточном фланге НАТО 950 солдат

Испания намерена разместить на восточном фланге НАТО дополнительно около 950 солдат, сообщил председатель правительства королевства Педро Санчес на пресс-конференции по итогам саммита альянса 12 июля.

«Мы усилим <...> наше присутствие в боевой группе в Румынии 250 военными, и мы также собираемся возглавить боевую группу в Словакии, где мы впервые разместим силы (700 испанских военных. — Ред.) в ее штабе», — сказал Санчес.

Он подчеркнул, что все решения, принятые сегодня, «направлены на достижение мира».

Ранее, 7 июля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что новые военные планы НАТО включают в себя приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности.

26 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

До этого, 28 июня, сообщалось о планах Чехии направить на укрепление восточного фланга НАТО дополнительное число военнослужащих наряду с другими членами альянса. В странах Балтии и Словакии уже находится более 600 чешских солдат, в перспективе планируется увеличить контингент вдвое.