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Врач объяснил, почему в России комары чаще стали заражать людей паразитами

Врач Лукашев: из-за глобального потепления комары в РФ стали чаще передавать паразитов
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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Случаи передачи комарами дирофиляриоза — заболевания, при котором под кожей развиваются паразиты, — участились в России из-за глобального потепления. В частности, в последние годы такие случаи были зафиксированы и в Москве, рассказал «Известиям» 12 июля директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ранее в этот день сообщалось, что изо лба пациента новороссийской городской больницы № 1 достали 15-сантиметрового паразита. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, причиной стал дирофиляриоз, которым мужчина заразился после укуса комара.

«Это паразитарное заболевание, которое передается при укусе комара. Основной хозяин паразита — собаки. Это достаточно редкое заболевание — в год регистрируется около 100 случаев. Больше всего болезнь распространена в южных регионах России. Эпицентром заболеваемости считается Ростовская область и вообще весь Южный федеральный округ. Но в последние годы появились случаи у людей, не выезжавших из Москвы», — рассказал Лукашев.

Он отметил, что из-за глобального потепления в последние годы заражения происходят всё чаще, в том числе и на территории России, так как паразиту для развития требуется определенная сумма дневных температур. Тем не менее в целом заболевание остается редким.

«После того как человек заразился, через какое-то время, обычно это несколько недель, появляется паразит под кожей и чувство шевеления. Выглядит это как узелок или тяж, который может постепенно менять свое местоположение. Заболевание достаточно легко лечится — хирург может без проблем удалить паразита и опасности для жизни он не представляет. Однако в некоторых случаях паразит может попасть в глаз, и тогда возникает угроза для зрения», — добавил Лукашев.

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