Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны G7 утвердили принципы долгосрочных гарантий безопасности для Украины
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Общество
Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Мир
Зеленский заявил о необходимости расширить гарантии безопасности G7
Мир
Байден назвал обязанностью НАТО помочь Киеву выстроить мощную оборону
Общество
ГД приняла закон об урегулировании порядка распоряжения памятниками в России
Мир
Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 30 апреля
Армия
МиГ-31 был поднят в воздух для недопущения нарушения границ РФ
Спорт
Белоруска Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона
Авто
Продажи новых мотоциклов за шесть месяцев 2023 года выросли на 60%

Самолет с баннером Depeche Mode доставил делегацию Люксембурга на саммит НАТО

0
Фото: RTL
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация Люксембурга прибыла на саммит НАТО в Вильнюсе на самолете с символикой британской группы Depeche Mode. Об этом в среду, 12 июля, сообщил телеканал RTL.

В состав делегации вошли премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, глава МИД страны Жан Ассельборн и министр обороны герцогства Франсуа Бауш, уточнил канал.

На опубликованных кадрах видно, как политики выходят из воздушного суда, на борту которого расположен баннер с бело-красным черепом и английскими буквами DD и MM.

Как уточняет канал, DD означает Depeche Mode, а MM — это аббревиатура названия их последнего альбома Memento Mori (лат. «помни о смерти»), с которым музыканты отправились в мировое турне.

При этом политики были вынуждены использовать авиатранспорт группы из-за того, что большинство военных самолетов уже было задействовано в связи с саммитом.

Депеша с того света: каким получился новый альбом Depeche Mode
Дэйв Гаан и Мартин Гор выпустили Memento Mori — первую работу без Энди Флетчера, которая оказалась в Сети за день до релиза

Альбом Memento Mori — это первая работа британской синти-поп-группы без участия Энди Флетчера. Клавишник коллектива скончался в прошлом году и не принимал участия в записи.

В трек-лист вошли 12 песен, в том числе ранее опубликованный сингл Ghost Again и композиция My Cosmos Is Mine. Релиз представлен как в цифровом формате, так и на физических носителях, в том числе на двойном виниле.

Двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе начался 11 июля. Главными темами встречи стали обсуждение возможности предоставления членства Киеву через дальнейшие реформы на Украине, утверждение многолетнего пакета поддержки страны, а также создание совета Украина НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023