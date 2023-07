Самолет с баннером Depeche Mode доставил делегацию Люксембурга на саммит НАТО

Делегация Люксембурга прибыла на саммит НАТО в Вильнюсе на самолете с символикой британской группы Depeche Mode. Об этом в среду, 12 июля, сообщил телеканал RTL.

В состав делегации вошли премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, глава МИД страны Жан Ассельборн и министр обороны герцогства Франсуа Бауш, уточнил канал.

На опубликованных кадрах видно, как политики выходят из воздушного суда, на борту которого расположен баннер с бело-красным черепом и английскими буквами DD и MM.

Как уточняет канал, DD означает Depeche Mode, а MM — это аббревиатура названия их последнего альбома Memento Mori (лат. «помни о смерти»), с которым музыканты отправились в мировое турне.

При этом политики были вынуждены использовать авиатранспорт группы из-за того, что большинство военных самолетов уже было задействовано в связи с саммитом.

Альбом Memento Mori — это первая работа британской синти-поп-группы без участия Энди Флетчера. Клавишник коллектива скончался в прошлом году и не принимал участия в записи.

В трек-лист вошли 12 песен, в том числе ранее опубликованный сингл Ghost Again и композиция My Cosmos Is Mine. Релиз представлен как в цифровом формате, так и на физических носителях, в том числе на двойном виниле.

Двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе начался 11 июля. Главными темами встречи стали обсуждение возможности предоставления членства Киеву через дальнейшие реформы на Украине, утверждение многолетнего пакета поддержки страны, а также создание совета Украина — НАТО.