Столтенберг объявил о начале заседания Совета Украина – НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО, его первое заседание началось в среду, 12 июля, в литовском Вильнюсе с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Это исторический момент. <...> Сегодня мы встречаемся как равные стороны, и я жду того дня, когда мы встретимся как союзники», — сказал Столтенберг, открывая встречу, которая проходит на уровне лидеров стран блока.

Перед началом заседания совета у Столтенберга состоялась совместная пресс-конференция с украинским лидером. На ней Зеленский заявил, что в рамках встречи членов совета он собирается обсудить три приоритетных вопроса: новые поставки оружия, приглашение Украины в альянс, а также гарантии безопасности.

Ранее в этот день генсек НАТО заявил, что председательствовать в совете будет он. Кроме того, Столтенберг назвал главные отличия новой организации от Комиссии Украина – НАТО, учрежденной еще в 1997 году: отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания совета, а также каждый член альянса, включая Украину, сможет созывать встречи для экстренных консультаций.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходит саммит Североатлантического альянса.

По итогам первого дня встречи лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Ранее, 5 июля, Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина – НАТО. При этом в рамках этой кооперации Киев получит статус равного партнера — украинская сторона будет иметь право созывать заседания совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.