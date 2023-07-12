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Число подтопленных дворов в Туапсинском районе возросло до 650

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Число подтопленных дворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных ливней возросло до 650. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе МЧС России.

Всего пострадало 11 населенных пунктов. Затопленными оказались 290 домов.

268 человек и 66 единиц техники привлечены к ликвидации последствий сильных ливней, уточнила «Газета.Ru».

До этого сообщалось о подтоплении в 10 населенных пунктах Туапсинского района 315 домовых территорий и 240 домов. В результате наводнения в поселке Тюменском смыло гипермаркет «Пятерочка». Очевидцы поделились в соцсетях кадрами произошедшего, на них видно, что от магазина остался лишь фасад.

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Число пропавших в результате сильных ливней возросло до четырех человек. Их поиски продолжаются.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля, за три часа выпало 144 мм осадков, в результате чего были подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в этот день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Также из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

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