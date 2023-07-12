Число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани возросло до четырех

Число пропавших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края возросло до четырех человек. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в ГУ МЧС России по региону.



«Информацию подтверждаем», — сообщили в министерстве, комментируя информацию об увеличении пропавших в результате ливней.



Спасатели организовали поиски, уточнили в МЧС.

Ранее, в этот день, сообщалось о пропаже трех человек. Пострадавших и погибших нет, уточнили в оперштабе Краснодарского края. К ликвидации последствий подтопления привлекли порядка 300 человек и более 50 единиц техники.

Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля, за три часа выпало 144 мм осадков, в результате чего были подтоплены дома. Спасатели эвакуируют население. Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в этот день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Также из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев ограничено движение на нескольких участках трассы федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе.