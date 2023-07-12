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Силуанов заявил об отсутствии рисков исполнения федерального бюджета

Глава минфина Силуанов: особых рисков исполнения наших обязательств нет
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Минфин России не видит рисков исполнения федерального бюджета в текущем году, заявил в среду, 12 июля, журналистам глава министерства Антон Силуанов.

«Про этот год — в целом, мы выйдем на наши плановые задачи, поэтому каких-то особых рисков исполнения всех наших обязательств у нас нет. Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на новые задачи, которые необходимо решать», — сказал он.

Он также отметил, что для формирования бюджета на следующую трехлетку будут необходимы дополнительные средства. Этот вопрос уже прорабатывается Минфином и правительством РФ, уточнил Силуанов.

«Да, деньги потребуются. Ну как обычно, бюджетный процесс всегда идет», — сказал он.

Силуанов также заявил, что, несмотря на рост курса доллара и снижение цен на нефть и газ, Россия выходит на базовый уровень по объему нефтегазовых доходов, учтенный в бюджете.

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27 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что бюджет России становится более устойчивым. Серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики, уточнил он.

Ранее, 16 июня, министр Силуанов сообщил, что наилучшим путем финансирования возможного роста расходов бюджета может стать перераспределение «бюджетного пирога». Вторым и менее благоприятным вариантом является увеличение дефицита и повышение налогов.

15 июня Силуанов сообщил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. По его словам, страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций, и будет справляться и в будущем.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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