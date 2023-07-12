Столтенберг рассказал подробности о работе Совета Украина – НАТО

Отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина – НАТО (СУН). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 12 июля.

«Я буду председательствовать в совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина – НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии», — сказал Столтенберг.

Комиссия НАТО – Украина была учреждена в 1997 году и рассматривала вопросы, актуальные для обеих сторон. В рамках комиссии были созданы совместные рабочие группы, призванные углублять сотрудничество по таким направлениям, как реформа обороны и безопасности, вооружения и экономическая безопасность. Однако ее эффективность была снижена на фоне вооруженного конфликта на Украине.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходит саммит Североатлантического альянса.

По итогам первого дня встречи лидеры стран блока утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, согласились упростить процесс присоединения государства к альянсу, а также договорились о создании Совета Украина – НАТО.

Ранее, 5 июля, Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина – НАТО. При этом в рамках этой кооперации Киев получит статус равного партнера — украинская сторона будет иметь право созывать заседания совета, организовывать рабочие комитеты, а также принимать обязательные для других стран решения.

Известно, что первое заседание также может пройти на полях саммита в Литве. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что Совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.