За гарантиями безнаказанности

Саммит организации, которая является главной причиной всех проблем Европы (да и не только) минимум за последние три десятилетия, был интересен не только тем, как страны НАТО собираются выкручиваться из ситуации с Украиной. Для этого в Вильнюсе детально обсуждался главный вопрос: как принять, не принимая? Как обеспечить Киеву ощущение, что он уже практически в альянсе, но при этом избежать реального членства Украины в нем, чтобы мотивировать украинцев и дальше умирать за НАТО вне НАТО?

Но интересно и то, как именно в альянсе видят будущее и возможную «работу над ошибками», приведшими к нынешнему кризису. Предсказуемо оказалось — видят исключительно в усугублении этих ошибок. То есть в продолжении расширения НАТО, в демонстративном отказе от принципа неделимости безопасности и от обеспечения своей безопасности не за счет других. Роковую ошибку 2008 года — обещание членства Украине и Грузии в НАТО — повторили и закрепили и в этом году.

Владимир Зеленский накануне саммита откровенно шантажировал западных лидеров угрозами своего неприезда, хотя пикантность ситуации была в том, что более осторожную позицию заняли как раз хозяева НАТО — американцы, по совместительству и главные спонсоры киевского режима. Поэтому, покусав руку дающего, украинский лидер в итоге, поджав хвост, всё равно поехал в Вильнюс собирать похлопывания и обещания.

В принципе, все сходились в одном: принимать Украину в НАТО здесь и сейчас было бы равнозначно развязыванию третьей мировой войны. И хотя Киев вовсе не против такого сценария, который для его лидеров безобиднее громкого суда над основными преступниками, но никто жизнями святого «золотого миллиарда» ради амбиций Украины рисковать не собирался изначально.

Вопрос был в том, а что же тогда обещать, в каком объеме и в каких временных рамках? Здесь вариантов было много, а согласия мало. Однако в итоге получился самый нежелательный для Украины вариант: никакого автоматизма, никакой привязки к срокам, никаких гарантий членства — всё только через согласие всех участников блока и через выполнение неких условий, которые даже не назвали. Фактически Вильнюс вернул Украину к Бухаресту, хотя, разумеется, заверений в поддержке, обещаний поставок оружия, размахиваний флажками и перформансов было с избытком.

Впрочем, по-моему, даже до Зеленского стало доходить, что чем больше пафоса и шоу в поддержку Украины затевается на том или ином мероприятии Запада, тем меньше дадут в сухом остатке. И всё равно он не скрывал своего раздражения итоговыми формулировками, чем, как пишут СМИ, привел в ярость американскую делегацию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил четко: сначала победите, а потом поговорим про членство. Если не будет Украины как государства, то о чем вообще речь?

В виде утешительного приза Украине разрешили не выполнять план действий для членства в НАТО, хотя необходимость получать согласие всех членов альянса, а также соблюдать какие-то непрописанные условия, которые можно будет придумывать сколь угодно долго, эту уступку явно обесценивает. Наконец, по поводу создания нового формата — Совета Украина – НАТО: я бы на месте Зеленского не очень воодушевлялся, учитывая опыт функционирования такого Совета НАТО с Россией. Он создается исключительно для информирования Западом другой стороны об уже принятых им в одностороннем порядке решениях.

Собственно, именно это и стало ключевой причиной большинства кризисов в Европе и за ее пределами. Брюссель категорически отказывался учитывать чьи-либо интересы, кроме своих собственных. Критикуя другие страны за логику «сфер влияния», сам более 30 лет занимался исключительно расширением своей собственной. Так называемый оборонительный альянс с окончания холодной войны провел немало силовых операций, ни одна из которых не имела оборонительного характера. Североатлантическая организация применяла силу где угодно, кроме Северной Атлантики.

Вильнюсский итоговый документ не оставляет сомнений: украинский фронт не будет единственным для продолжения (пока) гибридной войны против России. Здесь упомянуты и Арктика, и космос, и киберпространство, а также Молдавия и Грузия — прямой намек этим странам, чтобы не смели рассчитывать на мирное урегулирование своих проблем. В фокусе Иран, Ближний Восток и Африка, АТР, Сербия. Разумеется, обозначили претензии к Китаю, чьи амбиции, а также чье партнерство с Россией называют бросающим вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.

Вообще двойные стандарты натовцев вызывают уже какое-то восхищение своей незамутненной откровенностью: страны, которые с гордостью говорят нам о том, что Украина, как и другие государства Европы, вправе свободно выбирать партнеров и альянсы, в другом случае решительно протестуют против взаимодействия других стран друг с другом. В частности, именно в этом ключе в Вильнюсе заявили о сотрудничестве России с Белоруссией и Китаем. Так что отметим еще один постулат порядка, основанного на правилах: единственно верным является не принцип свободы выбора военных союзов, а принцип свободы выбора НАТО. Всё остальное противоречит «правилам» и подлежит противодействию.

И еще один важный момент в контексте прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе. И до встречи в верхах, и во время нее много говорилось про гарантии безопасности Украине. Понятно, что НАТО не хочет входить в режим пятой статьи Вашингтонского договора, требующей всем вступаться за одного. Детально обсуждались различные варианты — набор двусторонних соглашений, вариант поддержки Соединенными Штатами Израиля и другие.

Напомню, что в декабре 2021 года Россия вышла на США и НАТО именно с предложением договориться о гарантиях безопасности. Если бы тогда лидеры Запада так же обстоятельно и предметно обсуждали эти предложения, уверен, никакой СВО никогда бы не понадобилось. Но невозможно обсуждать гарантии безопасности Украины, как и любого другого государства, без гарантий безопасности для всех и прежде всего для самой большой европейской страны, многократно становившейся объектом агрессии с Запада.

Проблема НАТО в том, что альянс, гарантируя защиту (но не безопасность!) своим членам, при этом выступает гарантией опасности для России, коль скоро расширение не прекращалось все эти годы вопреки протестам Москвы.

Аргумент о том, что страны боятся Россию и потому не видят иного выхода, как проситься в мощный альянс, на самом деле довольно зыбкий.

Служат ли гарантиями безопасности для Украины демилитаризация и денацификация, превращение в нейтральное государство? В этом режиме ей никогда бы не грозили утрата Крыма и восстание в Донбассе. Но Украине были нужны не гарантии безопасности, а гарантии безнаказанности — за массовые нарушения прав человека, подавление оппозиции, силовую дерусификацию.

Применительно к России есть в принципе практически железные гарантии безопасности для любого из ее соседей: а) неприсоединение к антироссийским военным альянсам и б) отказ от силового нарушения прав русских. То есть нас необязательно любить, идти в ОДКБ или ЕАЭС, не нужно одобрять нашу политическую систему или ценности, не нужно заверять в вечной дружбе, быть или не быть демократией. Достаточно просто не быть угрозой ни России, ни русским.

И вот оказалось, что именно это стало проблемой для некоторых соседей. Без конфликта с Россией их не возьмут на содержание в евроатлантические структуры. Даже их суверенитет, по большому счету, никому не нужен, в отличие от русофобии, от предложения себя Западу в качестве новой арены для конфликта с Россией. Вот этот товар имеет своего покупателя на рынке.

НАТО не скрывает своей цели: военное поражение России с желательной сменой власти на марионеток по типу украинских, ограбление в виде конфискаций и репараций, расчленение, да и вообще «окончательное решение русского вопроса уже в этом поколении», как недавно прозвучало в СМИ. Надо сказать, Запад столетиями вполне последователен в своих целях, но мы в каждом новом веке искренне надеемся, что что-то изменилось, и каждый раз больно обжигаемся.

И еще один итог Вильнюса: закрепление полной победы США над… Европой. Вашингтон на 100% использовал ситуацию с Украиной, чтобы прекратить любые брожения в этом регионе в сторону некой стратегической самостоятельности, пресек любые разговоры про «смерть мозга НАТО», сделав альянс (читай — США) безальтернативным для напуганных европейцев, заставив их тратить огромные средства на американское оружие (как ранее на дорогие американские же энергоносители), уничтожил под корень всю европейскую восточную политику, которая принесла десятилетия мира и процветания…

Провал эпического характера, если учитывать, что сами проигравшие при этом еще и гордятся своим единством и решимостью слепо следовать самоубийственному курсу, диктуемому из-за океана. Мне кажется, это самое позорное поколение европейских политиков, наверное, со времен преддверия первых двух мировых войн. Очень тревожный признак.

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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