ФРГ отказалась создавать центр по ремонту украинских танков Leopard в Польше

Германия отказалась участвовать в создании в Польше центра по ремонту танков Leopard, поврежденных на Украине. Об этом 12 июля сообщила газета Handelsblatt.

«Причина решения, о котором официально будет объявлено в ближайшие дни, с точки зрения ФРГ, заключается в абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны», — указало издание со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что Украине срочно требуется вернуть в строй поврежденные танки, поставленные западными странами.

Ранее, 2 июля, журнал Der Spiegel рассказал о конфликте между Германией и Польшей на фоне обслуживания польской стороной переданных Украине танков Leopard. Из материала следует, что польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa и немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключили договор.

Впервые о ремонтном центре переданных танков Leopard заговорили в начале весны, диалог шел между польской и немецкой сторонами. 7 марта глава минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных Киеву танков.

Как позднее, 13 июня, писало агентство Bloomberg со ссылкой на посла Германии в Польше Томаса Баггера, переговоры по этому вопросу должны завершиться до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля. Баггер заявлял, что в ремонтном центре, который, как предполагается, будет располагаться в Польше, планировалось складировать запчасти, необходимые для ремонта подбитой или неисправной немецкой техники.

При этом 13 июня президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.