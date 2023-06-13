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Bloomberg сообщило о переговорах по открытию центра ремонта для переданных Украине танков Leopard

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Германия и Польша вышли на финальную стадию переговоров о создании центра по ремонту переданных Украине танков Leopard 2. Об этом сообщило издание Bloomberg 13 июня со ссылкой на посла Германии в Польше Томаса Баггера.

Переговоры по этому вопросу должны завершиться до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля. По словам Баггера, в ремонтном центре, который, как предполагается, будет располагаться в Польше, будут складироваться запчасти, необходимые для ремонта подбитой или неисправной немецкой техники.

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Ранее этим же днем, 13 июня, президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По словам главы государства, ВС РФ было уничтожено 25–30%.

Так, 10 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на южнодонецком и запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли девять танков, из которых четыре Leopard.

На этом фоне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не может заменить каждый потерянный на Украине танк Leopard.

Впервые о ремонтном центре заговорили о начале весны, диалог шел между польской и немецкой сторонами. 7 марта глава минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных на Украину танков.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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