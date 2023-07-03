СМИ сообщили о конфликте между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

Между Германией и Польшей произошел конфликт на фоне обслуживания переданных Украине танков Leopard польской стороной — в страну уже доставлены несколько машин для ремонта. Об этом 2 июля сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Из материала следует, что польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa и немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключили договор. По мнению Германии, они вряд ли смогут договориться с Польшей.

Издание отмечает, что основной причиной конфликта является разница в стоимости работ, так как польский концерн PGZ хочет брать €100 тыс. за первичную диагностику танков, тогда как немецкие компании обычно просят за это €12 тыс, отмечает «Газета.Ru».

Как отмечают журналисты, еще до поставки танков Варшава публично обвиняла Берлин в специальной задержке в поставках Leopard.

«Поэтому кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», — говорится в статье.

Впервые о ремонтном центре переданных танков Leopard заговорили в начале весны, диалог шел между польской и немецкой сторонами. 7 марта глава минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных Киеву танков.

Как позднее, 13 июня, писало агентство Bloomberg со ссылкой на посла Германии в Польше Томаса Баггера, переговоры по этому вопросу должны завершиться до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля. Баггер заявлял, в ремонтном центре, который, как предполагается, будет располагаться в Польше, будут складироваться запчасти, необходимые для ремонта подбитой или неисправной немецкой техники.

При этом 13 июня президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

На этом фоне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не может заменить каждый потерянный на Украине танк Leopard.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.