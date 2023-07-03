Реклама
Прямой эфир
Мир
Адмирал пообещал Тайваню помощь ВМС США по приказу Байдена
Мир
В Турции назвали три просчета Швеции в переговорах по членству в НАТО
Мир
Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ
Мир
Полиция Индии начала расследование из-за беспилотника над резиденцией премьера
Мир
Около 500 тыс. японцев получили уведомление об эвакуации из-за ливней
Общество
Коррупционное дело московской судьи Елены Кондрат начнут рассматривать в суде
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Армия
Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт
Мир
Один человек погиб при падении самолета в США
Мир
Les Echos назвала создание единой валюты БРИКС ускорителем дедолларизации
Армия
Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей
Экономика
Карты «Мир» заняли 45% рынка по объему операций
Сюжет:

СМИ сообщили о конфликте между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

Der Spiegel: Германия и Польша не могут договориться об обслуживании танков Leopard
0
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между Германией и Польшей произошел конфликт на фоне обслуживания переданных Украине танков Leopard польской стороной — в страну уже доставлены несколько машин для ремонта. Об этом 2 июля сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Из материала следует, что польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa и немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключили договор. По мнению Германии, они вряд ли смогут договориться с Польшей.

Издание отмечает, что основной причиной конфликта является разница в стоимости работ, так как польский концерн PGZ хочет брать €100 тыс. за первичную диагностику танков, тогда как немецкие компании обычно просят за это €12 тыс, отмечает «Газета.Ru».

Как отмечают журналисты, еще до поставки танков Варшава публично обвиняла Берлин в специальной задержке в поставках Leopard.

«Поэтому кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», — говорится в статье.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

Впервые о ремонтном центре переданных танков Leopard заговорили в начале весны, диалог шел между польской и немецкой сторонами. 7 марта глава минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных Киеву танков.

Как позднее, 13 июня, писало агентство Bloomberg со ссылкой на посла Германии в Польше Томаса Баггера, переговоры по этому вопросу должны завершиться до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля. Баггер заявлял, в ремонтном центре, который, как предполагается, будет располагаться в Польше, будут складироваться запчасти, необходимые для ремонта подбитой или неисправной немецкой техники.

При этом 13 июня президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

На этом фоне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не может заменить каждый потерянный на Украине танк Leopard.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023