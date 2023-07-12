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Писториус ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому известно, что вступление страны в НАТО произойдет после прекращения военного конфликта с Россией, а также при соблюдении общепринятых стандартов для стран-кандидатов. Таким образом министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал обвинения Зеленского в адрес оборонного блока из-за отсутствия конкретных временных рамок по членству Киева.

«Должно быть ясно, что некоторые из условий, которые применяются ко всем государствам — членам НАТО, также должны выполняться Украиной. В этом нет ничего особенного. Это тоже все знают. Я понимаю обиду и нетерпение, особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я очень ей сочувствую. Но обещание есть, Украина станет членом НАТО, как только условия будут созданы. Никогда ранее это еще не было так четко сформулировано», — отметил Писториус 12 июля в интервью телеканалу ARD Tagesthemen.

Глава минобороны Германии пояснил, что такими условиями являются установление мира и урегулирование приграничных споров.

Он также добавил, что, по его личному мнению, Украина никогда не сможет вступить в альянс.

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11 июля на первой встрече членов военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Украинский лидер хоть и воздержался от комментариев по документу саммита, ранее в тот же день возмутился из-за того, что альянс не намерен принимать конкретных решений о сроках приглашения страны. Неопределенность блока он назвал слабостью и подчеркнул, что обсудит эту ситуацию на встрече в Вильнюсе.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО. Однако он добавил, что речь должна идти не о немедленном вступлении, а только о приглашении в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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