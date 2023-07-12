Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о переходе российских войск в контратаку на краснолиманском направлении
Туризм
Чернышенко заявил о планах открыть в РФ круглогодичные курорты на пяти морях
Мир
NYT сообщила о дебатах в Белом доме по поводу передачи ATACMS Киеву
Экономика
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в $1,4 млрд
Общество
На Кубани введен режим ЧС в четырех населенных пунктах из-за ливней
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Происшествия
В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в фюзеляж
Происшествия
ФСБ в Хабаровском крае выявила ячейку пособников сирийских террористов
Общество
Акция «Свеча памяти» прошла в Белгороде к 80-летию битвы у Прохоровки
Общество
Причиной отравления 36 детей в Орске стал йогурт
Мир
Отсидевшую более 50 лет в тюрьме последовательницу Мэнсона освободили

МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав усыновленных в США детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России 12 июля опубликовало доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США.

В отчете указывается, что до введения запрета на усыновление россиян с 1 января 2013 года Россия лидировала по общему числу усыновленных гражданами США лиц европеоидной расы. С 2008 по 2013 год общее число усыновленных составляло 5533 человека. Второе место занимала Украина с 2706 усыновленными. В дальнейшем Украина заместила Россию на рынке услуг по усыновлению.

«Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана прежде всего тем, что американские власти рассматривали Украину, включая Донбасс, в качестве источника для международного усыновления детей (преимущественно славянского происхождения)», — отмечается в докладе.

В процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место случаи убийства, изнасилования, нанесения тяжких телесных повреждений и издевательств над несовершеннолетними гражданами России. При этом государственный департамент США замалчивал многочисленные резонансные нарушения уголовного, административного, миграционного, социального законодательства США, имевшие место при усыновлении российских детей, не отражая эту информацию в своих ежегодных профильных докладах.

«Вынуждены резюмировать, что попытки США позиционировать себя на международной арене в числе главных поборников прав детей не подкреплены ни соответствующей внутренней законодательной базой, ни правоприменительной практикой. Выстроенная в Соединенных Штатах система в сфере защиты прав детей неадекватна вызовам времени», — заявили в МИД РФ.

Дом в родной: Госдума готовится принять новый «закон Димы Яковлева»
На граждан каких стран нормы хотят распространить и много ли сирот забирают за границу

Ранее, 10 января, «Известия» сообщили, что Госдума может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 августа 2022 года. Авторами проекта закона стали представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Ранее, в 2017 году, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Россия не получила от США ответы на 26 тыс. запросов об усыновленных российских детях. Таким образом, по ее словам, невозможно даже выяснить, жив ли ребенок.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами. Он был принят после нескольких громких случаев жестокого обращения с российскими детьми в США. Документ получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США, после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023