МИД РФ опубликовал доклад о нарушениях прав усыновленных в США детей

Министерство иностранных дел России 12 июля опубликовало доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США.

В отчете указывается, что до введения запрета на усыновление россиян с 1 января 2013 года Россия лидировала по общему числу усыновленных гражданами США лиц европеоидной расы. С 2008 по 2013 год общее число усыновленных составляло 5533 человека. Второе место занимала Украина с 2706 усыновленными. В дальнейшем Украина заместила Россию на рынке услуг по усыновлению.

«Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана прежде всего тем, что американские власти рассматривали Украину, включая Донбасс, в качестве источника для международного усыновления детей (преимущественно славянского происхождения)», — отмечается в докладе.

В процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место случаи убийства, изнасилования, нанесения тяжких телесных повреждений и издевательств над несовершеннолетними гражданами России. При этом государственный департамент США замалчивал многочисленные резонансные нарушения уголовного, административного, миграционного, социального законодательства США, имевшие место при усыновлении российских детей, не отражая эту информацию в своих ежегодных профильных докладах.

«Вынуждены резюмировать, что попытки США позиционировать себя на международной арене в числе главных поборников прав детей не подкреплены ни соответствующей внутренней законодательной базой, ни правоприменительной практикой. Выстроенная в Соединенных Штатах система в сфере защиты прав детей неадекватна вызовам времени», — заявили в МИД РФ.

Ранее, 10 января, «Известия» сообщили, что Госдума может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 августа 2022 года. Авторами проекта закона стали представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Ранее, в 2017 году, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Россия не получила от США ответы на 26 тыс. запросов об усыновленных российских детях. Таким образом, по ее словам, невозможно даже выяснить, жив ли ребенок.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами. Он был принят после нескольких громких случаев жестокого обращения с российскими детьми в США. Документ получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США, после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.