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В ГД внесли проект о запрете на усыновление гражданам недружественных стран

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В Госдуму внесен законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран. Документ обнародован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

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Авторами проекта закона стали представители фракций КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Подразумевается, что в случае если страна перестанет совершать в отношении России недружественные действия, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс.

На данный момент недружественными в РФ считаются США, Великобритания, все страны Евросоюза, Украина, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.

Ранее, в 2017 году, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Россия не получила от США ответы на 26 тыс. запросов об усыновленных российских детях. Таким образом, по ее словам, невозможно даже выяснить, жив ли ребенок.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами. Он был принят после нескольких громких случаев жестокого обращения с российскими детьми в США. Документ получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США, после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

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