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Востоковед указал на отсутствие у НАТО возможности повлиять на отношения РФ и КНР

Востоковед Портяков: НАТО не имеет возможности повлиять на отношения РФ и Китая
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Фото: Global Look Press/Wu Wei
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НАТО не имеет никакого реального воздействия ни на Россию, ни на Китай, ни на российско-китайские отношения. Об этом 12 июля «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Владимир Портяков.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что лидеры НАТО в коммюнике заявили, что углубление партнерства между РФ и КНР противоречит ценностям и интересам альянса.

Востоковед указал на то, что у Североатлантического альянса нет права критиковать отношения России и Китая, а также как-либо препятствовать их развитию.

«Это дело двух государств, тем более что наш союз как раз в значительной степени и усилился в последний год в силу того, что те ценности, которые НАТО навязывает своим членам и всему миру, ничего общего не имеют ни с миром, ни с безопасностью, а представляют угрозу теперь уже не только РФ, но и КНР, поскольку очевидны попытки Запада если не в прямом смысле распространить действия НАТО на Восточную Азию, то пытаться применять здесь те же самые методы одного голоса, единой позиции по отношению к противникам», — сказал он.

Портяков отметил, что у НАТО и российского-китайского союза действительно разные ценности, ведь Москва и Пекин выступают за сотрудничество без давления.

«А с чем НАТО выступает? Какие ценности? Призывы на саммите НАТО разместить постоянные военные базы, войска на границе с Россией. Это укрепит безопасность чью-либо? Китай справедливо отреагировал негативно на это коммюнике. Видимо, там есть и какие-то другие моменты», — сказал он.

По мнению собеседника «Известий», критика Вашингтона в сторону Китая обусловлена тем, что США боятся конкуренции.

«Главное то, что Соединенные Штаты пытаются не допустить соперничества с ними какой-либо державы ни в одной области, ни в военной сфере, ни в технологиях. Поэтому мне кажется, коммюнике НАТО — это для галочки, надо было что-то высказать. Никакого реального воздействия ни на Россию, ни на Китай, ни на наши двусторонние отношения эти заявления не окажут, поскольку они никакой реальной почвы, никаких реальных оснований под собой не имеют», — заключил эксперт.

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Саммит НАТО проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отношения России и Китая достигли нового этапа, способствуя развитию обеих стран. Он отметил, что за всю историю дипотношений сотрудничество РФ и КНР является наилучшим.

10 июля состоялась встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.

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