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Косачев заявил о новом этапе в отношениях России и Китая

Косачев: отношения России и Китая вышли на новый этап
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отношения России и Китая достигли нового этапа, а также способствуют развитию обеих стран. Об этом во вторник, 11 июля, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Более того, они (отношения РФ и КНР — Ред.) вышли на новый этап и стали важным фактором развития двух стран, обеспечения их безопасности, укрепления международных позиций, а также надежной гарантией поддержания мира и стабильности на всей нашей планете», — сказал Косачев на встрече межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителе КНР.

Он отдельно отметил, что за всю историю дипотношений сотрудничество РФ и КНР являются наилучшими.

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Ранее, 10 июля, состоялась встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров, спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.

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