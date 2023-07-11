Косачев заявил о новом этапе в отношениях России и Китая

Отношения России и Китая достигли нового этапа, а также способствуют развитию обеих стран. Об этом во вторник, 11 июля, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Более того, они (отношения РФ и КНР — Ред.) вышли на новый этап и стали важным фактором развития двух стран, обеспечения их безопасности, укрепления международных позиций, а также надежной гарантией поддержания мира и стабильности на всей нашей планете», — сказал Косачев на встрече межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителе КНР.

Он отдельно отметил, что за всю историю дипотношений сотрудничество РФ и КНР являются наилучшими.

Ранее, 10 июля, состоялась встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров, спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.