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Чернышенко заявил о планах открыть в РФ круглогодичные курорты на пяти морях

Вице-премьер Чернышенко: к 2030 году новые курорты в России будут созданы на пяти морях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К 2030 году круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, что создаст не менее 44 тыс. новых гостиничных мест. Об этом в среду, 12 июля, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма, сообщается на сайте правительства РФ.

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку», — сказал он.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район), уточняется в сообщении.

Отраслевые ведомства и регионы проработают вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры и льготных кредитов для реализации проектов, говорится на сайте.

Кроме того, за последние три года объем инвестиций в отрасль увеличился в 25 раз, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания.

«Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 млрд рублей. Причем большинство из строящихся гостиниц — «четыре звезды» и «пять звезд». Они наиболее востребованы у туристов», — рассказал Кондратьев о ситуации в регионе.

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28 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны перестали быть привлекательными для российских туристов. Он также призвал ускорить разработку концепции автомобильного туризма по России и призвал развивать круглогодичные морские курорты до уровня, превышающего мировые стандарты.

Ранее, 16 июня, Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

До этого, 23 января, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, отмечал он.

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