Вооруженные силы Украины (ВСУ) зажигательными снарядами сожгли леса в ландшафтном парке «Кинбурнская коса» в устье Днепра. Об этом 12 июля ТАСС рассказал заместитель командира казачьей бригады «Дон» Сергей Юрченко.

Он отметил, что обстрелы со стороны украинских военных происходят каждый день. Под огонь попадают населенные пункты и большие участки леса на Кинбурнской косе.

«Леса, которые были когда-то заповедниками, сожгли зажигательными снарядами. Обгорелые бревна и мертвый лес. Плевать им на «свою» землю, территорию, людей», — заявил Юрченко.

Кинбурнская коса, расположенная на левом берегу реки Днепр, находится под контролем ВС РФ. Ландшафтный парк, который каждый день уничтожают украинские боевики, уникален по своей экосистеме. В одном месте объединились море, степи и леса. Сейчас всё это в опасности из-за постоянных обстрелов.

Ранее сообщили, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) ночью 12 июля обстреляли два района Донецка. После полуночи зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны боевиков. В 02:50 националисты выпустили по городу пять снарядов калибром 155 мм.

Вечером 11 июля сообщалось, что во время обстрела Вооруженными силами Украины села Луговое в Запорожской области был ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и переломом ребер.

В этот же день ВСУ обстреляли город Токмак. Украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.