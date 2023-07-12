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ВФУ выпустили пять снарядов по двум районам Донецка

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Фото: REUTERS/EyePress News
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли два района Донецка. Об этом рассказали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 12 июля.

СЦКК сообщил, что после полуночи зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны украинских боевиков. В 02:50 националисты выпустили по городу пять снарядов калибром 155 мм.

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Ранее, 11 июля, сообщалось, что во время обстрела вооруженными силами Украины села Луговое в Запорожской области был ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и переломом ребер.

В этот же день ВСУ обстреляли город Токмак. Украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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