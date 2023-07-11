Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Луговое в Запорожской области был ранен мирный житель. Об этом сообщили в оперативных службах города.

«В 19.30 боевики нацистского киевского режима обстреляли село Луговое в Васильевском районе. Ранения получил мирный житель — 59-летний мужчина», — приводит сообщение «РИА Новости».

У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и переломом ребер.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что ВСУ также обстреляли город Токмак. Украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

В этот же день глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow. Он отметил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.