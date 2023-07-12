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Российские военнослужащие отбили атаку ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки контрнаступления на угледарском направлении, но все они пресекаются нашими подразделениями. Кадры ожесточенного боя добровольцев 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за ключевую лесополосу в районе Угледара показал в среду, 12 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

155-я бригада сражалась за стратегически важный плацдарм недалеко от Угледара, который в будущем можно использовать для танковых прорывов. По словам военкора Олькова, перестрелка с ВСУ длилась 40 минут. Выжившие боевики пятились назад, а российские военнослужащие переходили в стремительную атаку.

«Против нас стояли ВСУ. Там были и пулемет, и гранатомет, и работала тяжелая артиллерия во время штурма. Ребята — молодцы, справились», — поделился командир роты 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Пират.

Прорыв еще одной линии обороны ВСУ позволит нашим подразделениям решить сразу две задачи: приблизиться к противнику, плотно окопавшемуся в Угледаре, и лишить его возможности быстрых контратак. Теперь, после взятия этого ключевого рубежа, враг на расстоянии танкового выстрела.

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Ранее, 7 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские минометы уничтожили скрытые позиции ВСУ на угледарском направлении. Он отметил, что после первого пристрелочного последующие удары поражают позиции украинских боевиков. Разведка подтверждает поражение цели.

До этого, 5 июля, Ольков увидел работу артиллеристов в районе Угледара. Российские военнослужащие используют обманные расчеты, чтобы ввести ВСУ в заблуждение.

4 июля российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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