Российские бойцы уничтожили скрытые позиции пехоты ВСУ под Угледаром

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 7 июля сообщил, что российские минометы уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

Отмечается, что минометы доставляются на передовую с помощью «Урала». Экипаж расчета действует быстро. Наводчик корректирует пушку, опираясь на данные беспилотников. Командир орудия подтверждает цель — это укрытая пехота под Угледаром.

После первого пристрелочного, последующие удары поражают позиции украинских боевиков. Разведка подтверждает поражение цели. Так 40-я отдельная бригада морской пехоты тихоокеанского флота (ТОФ) прикрывает наземные подразделения ВС РФ, которые сдерживают контрнаступление ВСУ на южнодонецком фронте.

«Пацаны приработались. Надо прикрывать пехоту. Жизнь людей зависят от тебя. Поэтому нет времени тормозить», — рассказал старший наводчик минометной батареи с позывным «Золотой».

ВСУ превратили Угледар в крепость из жилых многоэтажек. Они используют город как канал снабжения и пополнения боеприпасов. Украинские боевики решаются на вылазки мелкими группами, но только при поддержке с воздуха. Кочующий миномет — цель номер один для дронов ВСУ.

«Постоянно наверх смотрим, это уже привычка. Пока везет. Тот же водитель может смотреть, кто-то у нас обязательно стоит и смотрит за небом, потому что не всегда можно услышать», — подчеркнул командир минометного расчета с позывным «Стрех».

Поразив украинскую пехоту, расчет откатывается на безопасное расстояние. Оставаясь недосягаемым для противника.

Ранее, 5 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел работу артиллеристов в районе Угледара. Российские военнослужащие используют обманные расчеты, чтобы ввести ВСУ в заблуждение.

4 июля российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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