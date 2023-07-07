Реклама
Прямой эфир
Армия
Штурмовые подразделения ВДВ захватили опорные пункты ВСУ в районе Кременной
Общество
Путин утвердил правовое положение россиян с гражданством Украины
Общество
Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве
Общество
Российские военные привезли гуманитарную помощь в храм в Меловатке
Общество
Движение по Тверскому бульвару в Москве восстановлено после пожара
Общество
Правительство попросили ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
Общество
Умерла актриса и бывшая жена актера Андрея Краско Мириам Александрович
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Армия
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Мир
Спасатели из России и Китая договорились об укреплении сотрудничества
Мир
Умер основатель бренда воды Fiji американский бизнесмен Дэвид Гилмор
Мир
Компания OceanGate приостановила работу после трагедии с «Титаном»
Сюжет:

Российские бойцы уничтожили скрытые позиции пехоты ВСУ под Угледаром

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 7 июля сообщил, что российские минометы уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

Отмечается, что минометы доставляются на передовую с помощью «Урала». Экипаж расчета действует быстро. Наводчик корректирует пушку, опираясь на данные беспилотников. Командир орудия подтверждает цель — это укрытая пехота под Угледаром.

После первого пристрелочного, последующие удары поражают позиции украинских боевиков. Разведка подтверждает поражение цели. Так 40-я отдельная бригада морской пехоты тихоокеанского флота (ТОФ) прикрывает наземные подразделения ВС РФ, которые сдерживают контрнаступление ВСУ на южнодонецком фронте.

«Пацаны приработались. Надо прикрывать пехоту. Жизнь людей зависят от тебя. Поэтому нет времени тормозить», — рассказал старший наводчик минометной батареи с позывным «Золотой».

ВСУ превратили Угледар в крепость из жилых многоэтажек. Они используют город как канал снабжения и пополнения боеприпасов. Украинские боевики решаются на вылазки мелкими группами, но только при поддержке с воздуха. Кочующий миномет — цель номер один для дронов ВСУ.

«Постоянно наверх смотрим, это уже привычка. Пока везет. Тот же водитель может смотреть, кто-то у нас обязательно стоит и смотрит за небом, потому что не всегда можно услышать», — подчеркнул командир минометного расчета с позывным «Стрех».

Поразив украинскую пехоту, расчет откатывается на безопасное расстояние. Оставаясь недосягаемым для противника.

Снайперский задел: как действия стрелков помогают освобождать Угледар
Активные атаки вдоль всей линии боевого соприкосновения оттягивают силы ВФУ от Артемовска

Ранее, 5 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел работу артиллеристов в районе Угледара. Российские военнослужащие используют обманные расчеты, чтобы ввести ВСУ в заблуждение.

4 июля российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023