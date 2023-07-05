Расчет САУ «Гвоздика» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Угледара

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 5 июля увидел работу артиллеристов в районе Угледара. Российские военнослужащие используют обманные расчеты, чтобы ввести Вооруженные силы Украины (ВСУ) в заблуждение.

Отмечается, что даже в ясную погоду при отсутствии беспилотников противника можно выдать ложные позиции с небоевым расчетом за настоящие. Как правило, реальный боевой расчет находится чуть дальше от ложных позиций в замаскированной точке ожидания.

Реальный боевой расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» от беспилотников ВСУ защищает противодронная сетка.

«Технику бьем всю: пикапы, броневики. Обманываем врага. Выманиваем на машины, которые уже не работают. Сами занимаем настоящие позиции», — уточнил командир батареи с позывным Кама.

По словам корреспондента, для того чтобы встать на огневую позцию, зарядить снаряд и навести орудие на цель, российским военнослужащим хватает пары минут. Угледар является последним рубежом противника на южнодонецком направлении. Украинские боевики окопались в угольных шахтах и оборудовали огневые точки в жилых высотках. Однако все вылазки ВСУ к российским позициям заканчиваются разгромом.

Как сообщили военнослужащие ВС РФ, этого исхода не избежала и 37-я бригада ВСУ.

«Они бежали со своих позиций, записывали обращение президенту (Украины Владимиру Зеленскому. — Ред.), плакали, что у них не получилось. Их бросили. Типичная ситуация для них», — рассказал Кама.

Артиллеристы держат врага на расстоянии выстрела. Одна лишь гаубица «Гвоздика» выпускает до 40 снарядов, обращая в бегство боевиков. При этом для ВСУ российская самоходная артиллерийская установка является практически недосягаемой. Уничтожив опорный пункт, боевой расчет переезжает в другое место и ждет новых целей.

Накануне корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что бойцы самоходного артиллерийского дивизиона Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали взводно-опорный пункт ВСУ.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, потери противника составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, САУ «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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