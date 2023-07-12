Сапер рассказал о множестве принесенных наводнением украинских мин в Алешки

Из-за разрушения Каховской ГЭС в город Алешки Херсонской области пришло наводнение, оно принесло с собой много мин с минных полей, которые находятся на подконтрольном Украине правом берегу. Об этом «РИА Новости» рассказал российский сапер с позывным Цент.

Военнослужащий уточнил, что мины принесло с другого берега и из других поселков. Главная задача саперов сейчас состоит в том, чтобы найти все взрывные устройства и обезвредить их. Военный отметил, что в жилых малоэтажных домах в подтопленном районе Поселок мины находятся везде, но их сложно найти из-за толстого слоя ила.

«Очень много чего намыто илом. Все коттеджи двухэтажные — это видно по тому, как тина шла, — уходили под воду полностью, под крышу», — сказал сапер.

Из-за опасности обстрелов военные стараются передвигаться по подтопленной части города так, чтобы не привлекать внимания противника.

«Все передвижения там — максимально тихо, скрытно и спокойно», — заключил сапер.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте.

Позднее, 21 июня, глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что почти 60% домовладений в регионе, которые были затоплены из-за разрушения станции, уже освободились от воды.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.