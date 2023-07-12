Хуснуллин рассказал о хороших темпах благоустройства Мариуполя

Вице-премьер России Марат Хуснуллин вместе с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным проверили ход работ по восстановлению Мариуполя. Об этом вице-премьер рассказал в своем Telegram-канале.

Во время рабочей поездки были подведены текущие итоги восстановительных работ в Мариуполе. По словам Хуснуллина, в городе активно обновляется жилищный фонд, идет подготовка к осенне-зимнему периоду, ремонтируют образовательные и социальные учреждения.

Хуснуллин отметил, что в городе также обновляют улично-дорожную сеть. Вице-премьер подчеркнул, что сейчас главная задача — выстроить все работы в четком графике, по полноценному трехлетнему планированию. Благодаря этому уровень жизни в новых регионах поднимется до общероссийского.

По его словам, к 1 сентября в Мариуполе подготовят несколько объектов. Например, восстановлением Приазовского государственного технического университета занимаются более 1 тыс. специалистов. Приемная кампания в вузе продолжается, несмотря на ремонт. Мариупольский государственный университет уже отремонтирован, осталось только разобраться с тепловым контуром, но и эти работы находятся на финальной стадии.

Помимо восстановления зданий, в Мариуполе благоустраивают общественные территории. Аллею в Приморском парке обустроили наполовину, скоро тут появится новый удобный спуск от нее к Приморскому бульвару. По плану также обновят смотровую площадку.

Ранее, 10 июля, Хуснуллин нанес визит в зону ЧС в Херсонской области, где устраняют последствия подтопления из-за разрушения украинскими боевиками плотины Каховской ГЭС. Во время рабочей поездки он ознакомился с процессом восстановительных работ и высоко оценил труд всех причастных служб. Также Хуснуллин проверил выполнение поручений в Новой Каховке, Голой Пристани и Алешках.

Ранее, 4 июля, вице-премьер рассказал, что в новых регионах России за первое полугодие 2023 года восстановлено уже 2,5 тыс. многоквартирных домов и 150 соцобъектов. Он добавил, что силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог.

12 июня глава городской администрации Олег Моргун рассказал, что власти Мариуполя рассчитывают закончить работу по восстановлению города в течение ближайших трех лет. По его словам, на сегодняшний день в Мариуполе ведутся работы по ремонту и строительству 1,8 тыс. социально значимых объектов.

Российские власти восстанавливают Мариуполь после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.