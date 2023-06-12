Мэр Мариуполя спрогнозировал полное восстановление города за три года

Власти Мариуполя рассчитывают закончить работу по восстановлению города в течение ближайших трех лет. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал ТАСС глава городской администрации Олег Моргун.

«Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день в Мариуполе ведутся работы по ремонту и строительству 1,8 тыс. социально значимых объектов. В федеральной программе восстановления участвуют 16 субъектов федерации, задействовано около 25 тыс. специалистов — местных и прибывших из других областей.

Российские власти восстанавливают Мариуполь после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президента РФ Владимир Путина призвал возвращать жизни в новых регионах в нормальное русло. Так, в рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

В частности, в Мариуполе уже запущено трамвайное движение: 2 мая глава государства по видеосвязи дал ему старт.

В этот же день российский лидер поделился планами по развитию транспортной системы в городе. По его словам, в эксплуатацию вводится около 10 км трамвайных путей. Путин завил, что восстановительные работы ведутся в высоком темпе и уже есть результаты, однако многое еще предстоит сделать.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.