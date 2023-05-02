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Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин 2 мая по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе в Донецкой Народной Республике.

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Ранее в этот день в Мариуполе состоялась церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей. В ней по видеосвязи также поучаствовал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Российский лидер поделился планами по развитию транспортной системы в Мариуполе. По его словам, в строй вводится около 10 км трамвайных путей. Российский лидер отметил, что восстановительные работы ведутся в высоком темпе и уже есть результаты, однако многое еще предстоит сделать.

Российские власти восстанавливают город после обстрелов украинской армии. По словам президента, страна будет добиваться возвращения жизни в новых российских регионах в нормальное русло. Так, в рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, а также налаживается промышленное и сельское производство.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

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