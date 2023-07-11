Хуснуллин сообщил о финальной стадии восстановительных работы в Херсонской области

Вице-премьер России Марат Хуснуллин нанес визит в зону ЧС в Херсонской области, где устраняют последствия подтопления из-за разрушения украинскими боевиками плотины Каховской ГЭС. О рабочей поездке он рассказал в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей поездки он познакомился с процессом восстановительных работ и высоко оценил труд всех причастных служб. Также Хуснуллин проверил выполнение поручений в Новой Каховке, Голой Пристани и Алешке. Эти населенные пункты пострадали от уничтожения плотины ГЭС в большей степени.

Вице-премьер пообщался с местными жителями и провел совещание, на котором обсудили ход ликвидации последствий подтопления в Новой Каховке.

«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана. Уже цветы сажают, бордюры в городе покрашены», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в Алешках и Голой Пристани еще есть частично подтопленные здания. Сейчас воду активно откачивают. В Любимовке восстанавливают главную насосную станцию Каховского канала. Она снабжала водой часть Запорожской области. Ее начали ремонтировать еще до подрыва Каховской ГЭС.

По словам Хуснуллина, на всей территории ЧС проводят тотальную дезинфекцию осушенных территорий. Город Скадовск вице-премьер пообещал благоустроить, чтобы ему можно было вернуть звание курортного.

Десятки населенных пунктов Херсонской области почти полностью затопило из-за теракта на Каховской ГЭС 6 июня. После взрыва начался неконтролируемый сброс воды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях области. По факту разрушений плотины и затопления территорий возбудили уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

Ранее, 10 июля, служащие ВС России дополнительно укрепили оборонные рубежи у водохранилища, которое высохло после разрушения плотины ГЭС. На передовых позициях глубоко в песке проложили траншеи. Солдаты обили их досками для надежности. Сейчас главная задача бойцов — защита береговой линии Днепра и пресечение попыток украинских диверсантов высадиться в этом районе.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.