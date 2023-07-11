Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден поприветствовал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО
Мир
CNN Turk назвал срок рассмотрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО
Общество
Хуснуллин сообщил о финальной стадии восстановительных работы в Херсонской области
Общество
На открытии форума «Дигория» Кириенко заявил об охватившем мир ценностном кризисе
Общество
В РФ нашли 19 организаций без лицензии на торговлю слабоалкогольными напитками
Мир
Байден проведет двустороннюю встречу с Эрдоганом на саммите НАТО
Мир
Коалиция США пять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
Столтенберг сообщил о готовности Швеции способствовать вступлению Турции в ЕС
Мир
Daily Mail написала о нарушении Байденом этикета на встрече с Карлом III
Наука и техника
В России стартовал четвертый открытый отбор в космонавты
Мир
Столтенберг заявил о готовности Турции принять Швецию в НАТО как можно скорее
Спорт
ФК «Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче

Хуснуллин сообщил о финальной стадии восстановительных работы в Херсонской области

Хуснуллин проверил ход восстановительных работ в Херсонской области
0
Фото: t.me/mkhusnullin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Марат Хуснуллин нанес визит в зону ЧС в Херсонской области, где устраняют последствия подтопления из-за разрушения украинскими боевиками плотины Каховской ГЭС. О рабочей поездке он рассказал в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей поездки он познакомился с процессом восстановительных работ и высоко оценил труд всех причастных служб. Также Хуснуллин проверил выполнение поручений в Новой Каховке, Голой Пристани и Алешке. Эти населенные пункты пострадали от уничтожения плотины ГЭС в большей степени.

Вице-премьер пообщался с местными жителями и провел совещание, на котором обсудили ход ликвидации последствий подтопления в Новой Каховке.

«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана. Уже цветы сажают, бордюры в городе покрашены», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в Алешках и Голой Пристани еще есть частично подтопленные здания. Сейчас воду активно откачивают. В Любимовке восстанавливают главную насосную станцию Каховского канала. Она снабжала водой часть Запорожской области. Ее начали ремонтировать еще до подрыва Каховской ГЭС.

По словам Хуснуллина, на всей территории ЧС проводят тотальную дезинфекцию осушенных территорий. Город Скадовск вице-премьер пообещал благоустроить, чтобы ему можно было вернуть звание курортного.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

Десятки населенных пунктов Херсонской области почти полностью затопило из-за теракта на Каховской ГЭС 6 июня. После взрыва начался неконтролируемый сброс воды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях области. По факту разрушений плотины и затопления территорий возбудили уголовное дело о теракте.

21 июня глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в результате теракта 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

Ранее, 10 июля, служащие ВС России дополнительно укрепили оборонные рубежи у водохранилища, которое высохло после разрушения плотины ГЭС. На передовых позициях глубоко в песке проложили траншеи. Солдаты обили их досками для надежности. Сейчас главная задача бойцов — защита береговой линии Днепра и пресечение попыток украинских диверсантов высадиться в этом районе.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023