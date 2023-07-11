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Шойгу озвучил потери Украины с начала контрнаступления

Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Потери Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц различного вооружения. Об этом заявил журналистам 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

«С 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения. Уничтожены 21 самолет, пять вертолетов, 1244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley», — заявил Шойгу.

Кроме того, по его словам, за это время ликвидировано 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов.

Шойгу подчеркнул, что в это число входят 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок польского, американского и французского производства.

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Ранее в этот день Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений во время контрнаступления. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе 6 июля подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ потеряли большое количество как своих военных, так и боевых машин.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами во время контрнаступления. Он считает, что на темпы прогресса повлияло «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей» армии России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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