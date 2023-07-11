Олимпиады школьников — как поступить без вступительных и получить дополнительные баллы

Школьные олимпиады позволяют ученикам проявить свои знания и таланты еще до итоговых экзаменов. Участвуя в состязаниях, ученики могут заработать себе дополнительные баллы, которые помогут поступить вуз без вступительных испытаний или получить привилегии. О том, какие олимпиады и соревнования могут быть полезны для абитуриента, читайте в материале «Известий».

Что дает участие в олимпиадах при поступлении в вуз в 2023 году

Разные виды преференций дает поступающему чемпионство или призерство в одной из всероссийских или международных олимпиад. В зависимости от уровня состязания и полученного достижения абитуриент может получить следующие привилегии:

право поступления без вступительных испытаний. В этом случае выпускник школы зачисляется в вуз без учета результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не сдает внутренние экзамены;

100 баллов за экзамен по предмету. Победу в олимпиаде по какой-либо дисциплине засчитывают в качестве максимального балла. Иногда для реализации достижения устанавливается квота, например, чтобы олимпиада была засчитана как 100 баллов, на экзамене ученик должен набрать хотя бы 75;

дополнительные баллы к сумме ЕГЭ и внутренних экзаменов. Такие преференции каждый вуз устанавливает в индивидуальном порядке.

Достижения в олимпиадах учитываются в течение четырех лет, а затем аннулируются. Кроме того, действует условие, по которому право на поступление без вступительных можно реализовать только в одном вузе, а льготу в виде 100 баллов — неограниченное число раз.

Какие олимпиады дают льготы при поступлении в вузы в 2023 году

Преференции при поступлении можно получить не в любой олимпиаде. Хотя каждый вуз может устанавливать свои правила и зачислять даже за участие в олимпиаде без призерства, большинство учебных заведений учитывают только достижения федерального или международного уровня. Дополнительные баллы и право на зачисление без экзаменов дает:

призерство или победа во Всероссийской олимпиаде школьников;

призерство или победа в международных олимпиадах школьников;

перечневые олимпиады или достижения.

Что дает участие во Всероссийской олимпиаде школьников в 2023 году

Всероссийская олимпиада школьников проходит в стране уже свыше 10 лет и включает в себя 24 дисциплины, в том числе несколько иностранных языков. В тестировании принимают участие учащиеся 5–11 классов, однако только для старшеклассников с 9-го класса становятся доступны региональный и всероссийский этап.

Призовое место или победа на заключительном, федеральном, этапе дает выпускнику право на поступление без экзаменов. Соответствие дисциплин олимпиады и направлений подготовки вуз определяет самостоятельно. Кроме того, призер или победитель олимпиады может получать денежные средства в качестве награды от региональных властей или президентский грант в размере 20 тыс. рублей после поступления.

Стать участником «всероса» может любой школьник. Более того, ученик может поучаствовать в олимпиаде для более старшего класса, если у него есть такое желание.

Что дает участие в международных олимпиадах школьников в 2023 году

Российские школьники каждый год принимают участие в международных состязаниях по разным дисциплинам, как правило, в составе сборных.

К 2023 году в России есть сборные школьников по астрономии и астрофизике, биологии, географии, информатике, математике, химии и физике. Также детей и подростков из РФ приглашают к участию в Естественно-научной олимпиаде юниоров.

В состав сборной школьника включают по результатам учебно-тренировочных сборов. На них, в свою очередь, приглашают учащихся, которые уже проявили себя в олимпиадах внутри страны. Необходимо также владение иностранным языком, на котором будет проходить олимпиада.

Призовое место или победа в составе сборной также дает абитуриенту право на поступление без экзамена, дополнительные баллы или денежные выплаты.

Что дает участие в перечневых олимпиадах школьников в 2023 году

Российский совет олимпиад школьников каждый год отбирает олимпиады для особого перечня, причем состязаниям присуждаются уровни значимости. В зависимости от степени важности и сложности такие олимпиады могут давать преференции разного уровня: от поступления без экзаменов до индивидуальных льгот. Бывает так, что разным профилям олимпиады присвоен разный уровень или один профиль входит в перечень, а другой нет.

Ранее «Известия» писали, за какие еще достижения выпускник школы может получить дополнительные баллы и льготы при поступлении в вуз.