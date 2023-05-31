Какие льготы положены поступающим в вузы в 2023 году — всё, что нужно знать абитируенту

Поступление в вуз — основная задача большинства выпускников, окончивших 11 классов. Готовиться к этому школьники начинают задолго до выпуска, стремясь занять бюджетное место. В таком случае обучение студенту оплачивает государство или регион. Основным критерием при зачислении абитуриента являются результаты ЕГЭ, но есть и другие способы набрать заветные баллы. «Известия» рассказывают, какие льготы есть при поступлении в российские вузы в 2023 году.

Куда можно поступить после 11 класса

После окончания 11 класса или же обучения в колледже абитуриент может поступать на программы бакалавриата или специалитета. В магистратуру можно поступить, лишь имея высшее образование.

Подать документы можно максимум в пять вузов на несколько направлений подготовки или специальностей.

Какие есть льготы при поступлении в вуз в 2023 году

У абитуриентов бывают разные преимущества при поступлении в вуз. Есть обстоятельства, которые дают выпускнику право поступить в учебное учреждение без экзаменов. Также государство или регион может выделять деньги на обучение студента, такой тип льготы называется квотой. Это минимум 10% мест по одному направлению подготовки. Также поступающий может заключить договор с организацией, в которой потом планирует работать, и поступить по целевой квоте.

Наконец, российская система образования предусматривает льготы за индивидуальные достижения. Они могут давать абитуриенту дополнительные баллы или преимущество перед другими при поступлении.

Кто может поступить в вуз без экзаменов в 2023 году

Право на поступление в вуз без экзаменов предоставляется следующим категориям:

победителям или призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также членам сборных, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

чемпионам или призерам Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр;

чемпионам мира, Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

победителям и призерам олимпиад школьников.

При этом победители и призеры олимпиад школьников могут поступать без экзаменов в вузы лишь по тому направлению, в котором они получили первенство или призовое место. Кроме того, право на льготу сохраняется в течение четырех лет после года, в котором проводилось состязание.

Как поступить в вуз по квоте в 2023 году

Квоту на обучение может получить не каждый абитуриент. Такое право предоставляется:

детям-инвалидам;

инвалидам I и II группы;

ветеранам боевых действий;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. При этом на момент поступления абитуриенту должно быть не более 23 лет.

Также по отдельной квоте могут поступать Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети военных и сотрудников спецслужб, принимавших участие в специальной военной операции или в боевых действиях на территории других государств и получивших увечье или заболевание. При этом выполнять творческое или профессиональное задание, предусмотренное вузом, им все же придется.

Как поступить в вуз по целевому направлению в 2023 году

Специфика целевого набора в том, что студент учится бесплатно, но после окончания учебного заведения должен отработать не меньше 3-х лет в той организации, которая указана в договоре как работодатель.. Проходить практику студент также будет в выбранной компании.

Однако при целевом поступлении все равно действует конкурс на место, но он значительно ниже, чем на общих условиях.

Целевое направление можно получить в госорганах и органах местного самоуправления. государственных учреждениях и предприятиях, акционерных обществах, в которых есть доля государства, и других компаниях.

Если студент нарушит условия целевого поступления, ему придется выплатить вузу всю стоимость обучения и работодателю стоимость проживания и выплаченных стипендий.

В свою очередь, если обязательства не выполнил работодатель, он выплатит выпускнику компенсацию в 3-кратной величине начисленной заработной платы в субъекте РФ

Кому положены индивидуальные льготы при поступлении в вуз в 2023 году

Вузы устанавливают разные правила учета индивидуальных достижений. Учебные учреждения поощряют успехи выпускников в учебе, спорте, волонтерстве и других сферах.

Так, многие вузы добавляют абитуриенту дополнительные баллы за красный диплом колледжа или аттестат с отличием. Могут выступать в качестве льготы достижения в олимпиадах регионального или городского уровня.

Дополнительные баллы при поступлении дает золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — ГТО — и удостоверение к нему. Также в качестве бонуса выступают результаты абитуриента в спортивных состязаниях, призовые места.

Многие вузы учитывают в качестве достижения часы волонтерства.

При поступлении необходимо приложить документы, подтверждающие индивидуальные достижения, например, личную книжку волонтера, грамоту или сертификат олимпиады школьников.

Для большинства поступающих в вузы решающими станут результаты ЕГЭ. «Известия» рассказывают, как проходит основной этап тестирования, как и когда можно узнать результаты.