ЕГЭ-2023: где и как узнать результаты и можно ли их оспорить

С конца мая для российских выпускников начинается ответственный период, который во многом определяет их дальнейшее будущее и карьерный путь, — сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ученики готовились к тестированию весь последний год, а кто-то начал штудировать материалы еще раньше. И вот уже остается около месяца до объявления итогов ЕГЭ. Когда и как можно будет узнать результаты экзаменов — читайте в материале «Известий».

Обработка результатов ЕГЭ-2023

На проверку экзаменационных работ отводится от одного до шести календарных дней в зависимости от сложности дисциплины. Предметы по выбору проверяются быстрее, чем обязательные русский язык и математика. Затем данные из всех субъектов РФ поступают на централизованную проверку, которую проводит Федеральный центр тестирования. На этот этап отводится срок до пяти календарных дней.

Заключительный этап проверки — это утверждение ее результата в государственной экзаменационной комиссии. На это уходит не более одного рабочего дня. Затем результаты поступают в единую базу ЕГЭ и учебные учреждения.

График публикации результатов ЕГЭ-2023

Рособрнадзор уже утвердил предварительное расписание публикации результатов ЕГЭ-2023. Дата, указанная в графике, подразумевает то, что результаты будут обнародованы не позднее обозначенного дня. Итоги могут огласить и раньше. Предварительные даты публикации:

география, литература, химия — 13 июня;

русский язык, математика (базовый уровень) — 16 июня;

математика (профильный уровень) — 19 июня;

история, физика — 21 июня;

обществознание — 23 июня;

биология — 28 июня;

иностранные языки — 4 июля;

информатика и ИКТ — 4–5 июля.

Кроме того, известен график публикации результатов резервного этапа ЕГЭ:

биология, химия, обществознание,информатика и ИКТ, история физика — 13 июля;

общий день для всех предметов — 14 июля.

Где и как узнать результаты ЕГЭ-2023

Общие списки с результатами публикуют учебные заведения, в которые напрямую поступает информация о результатах воспитанников. Однако каждый участник ЕГЭ может узнать итоги сдачи и в индивидуальном порядке.

Так, результаты публикуются на портале Рособрнадзора. Для того чтобы узнать итоги, необходимо ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, а также регион сдачи. Доступны итоги сдачи также на портале госуслуг.

Апелляция по результатам ЕГЭ-2023

Апелляцию можно подать в двух случаях: если был нарушен технический регламент экзамена или при несогласии с результатами проверки экспертов. В первом случае апелляцию необходимо подавать исключительно в день сдачи экзамена прямо в пункте написания. В течение двух дней ее обязаны рассмотреть, и при удовлетворении экзаменуемый получает право пройти тестирование повторно в резервный день.

Оспорить результаты проверки возможно лишь в течение двух дней после публикации результатов, причем апелляции подлежит лишь вторая часть экзаменационных заданий, которую проверяют эксперты, а не компьютер. Результаты компьютерной проверки пересмотру не подлежат, даже если ошибка возникла в результате неправильного заполнения бланка.

Конфликтная комиссия должна рассмотреть доводы участника ЕГЭ в течение четырех рабочих дней. Апелляцию могут отклонить или удовлетворить, но даже во втором случае есть вероятность, что итоговый балл не повысят, а понизят.

Подробнее о том, как будет проходить ЕГЭ, что разрешается брать с собой в аудиторию, — читайте в материале «Известий».