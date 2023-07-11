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МВД показало кадры задержания напавших на юношу в Электростали из-за ирокеза

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Фото: МВД РФ
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МВД России во вторник, 11 июля, опубликовало кадры задержания подмосковной полицией подозреваемых в нападении на девятнадцатилетнего юношу из Электростали из-за зеленого цвета волос.

«Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О задержании первого подозреваемого в Подмосковье стало известно 10 июля, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения. Второй нападавший был задержан позднее в городе Обнинске Калужской области, где он пытался скрыться от оперативников.

Расследование уголовного дела по ст. 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство») продолжается, уточнили в МВД.

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Инцидент произошел в Электростали 9 июля. Полицейскими было предварительно установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя молодыми людьми произошел конфликт из-за зеленого ирокеза на голове одного из них. Злоумышленники срезали ирокез, зацепив часть кожи на голове молодого человека.

В результате инцидента пострадавший был госпитализирован. Свидетели произошедшего рассказали «Известиям», что пострадавший молодой человек поправляется и готовится к операции.

11 июля девятнадцатилетний юноша рассказал «Известиям» подробности инцидента. По словам молодого человека, во время отдыха с друзьями у него закончились сигареты и он решил попросить их у отдыхавшей неподалеку компании, которая сразу агрессивно отреагировала на его внешний вид.

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