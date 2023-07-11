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Стали известны подробности убийства девочки в Челябинской области

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Фото: ЛизаАлерт
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Источник «Известий» 11 июля рассказал о подробностях убийства 11-летней девочки в Челябинской области. Стало известно, что обвиняемый выпил несколько бутылок пива, перед тем как убить подругу собственной дочери.

Мужчина на допросе сказал, что плохо осознает произошедшее. Он отметил, что лоялен к детям, а на собственную дочь никогда даже не повышал голоса. Подругу своего ребенка он почти не знал.

Со слов его родственников, у подозреваемого имеются проблемы со здоровьем. Так, в младенчестве он попал в больницу с тяжелой пневмонией и на фоне этого у него развилось кислородное голодание. После чего у него начались проблемы с сосудами головного мозга.

В подростковом возрасте ситуация нормализовалась, но у него сохранились перепады настроения. В последнее время мужчина жаловался на сильные головные боли, врачи сообщили ему о возможном рассеянном склерозе.

Подозреваемому также воспрещается употреблять алкоголь, поскольку из-за него он становится агрессивным.

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Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы.

Спустя двое суток тело ребенка нашли в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что он дал признательные показания.

По факту убийства школьницы в Челябинской области Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело.

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