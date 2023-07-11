Подозреваемый в убийстве школьницы под Челябинском имел проблемы со здоровьем

Подозреваемый в убийстве школьницы в Челябинской области страдал хроническим заболеванием, а также становился неадекватным после употребления алкогольных напитков, сообщил 11 июля источник «Известий».



Проблемы со здоровьем у мужчины начались еще в младенчестве. Когда ему было шесть месяцев, он сильно простыл и оказался в больнице. Врачи поставили ему диагноз «тяжелая пневмония». Также, по сообщению источника, он впал в кому. На фоне постоянного кислородного голодания у него развились проблемы с головой.



«До 15 лет состояние было тяжелым, но после этого ситуация нормализовалась, однако сохранились перепады настроения», — рассказал собеседник.



Не так давно мужчину начали мучить постоянные головные боли. Он обратился за помощью в медучреждение, где врачи сообщили ему о возможном рассеянном склерозе.



Мужчине также категорически запрещалось употреблять алкоголь, поскольку он становился агрессивным. По предварительным данным, в день убийства подозреваемый выпил несколько бутылок пива.



«После убийства девочки он позвонил своей супруге и рассказал, что выпил», — добавил собеседник.

Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы.



Спустя двое суток тело ребенка нашли в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что он дал признательные показания.



По факту убийства школьницы в Челябинской области Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело.