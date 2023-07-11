В Челябинской области убита 11-летняя школьница, сообщил во вторник, 11 июля, источник «Известий».



В настоящее время задержан подозреваемый в убийстве, его нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что он уже дал признательные показания.



«Утром дал признание, показал, где тело. В лесу у дороги прикопал ее. Рюкзак в реку выбросил», — рассказал собеседник.



По предварительным данным, школьница скончалась от ножевых ранений.

О пропаже 11-летней Ксюши стало известно 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон девочки был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы. Полицейские также проверяли версию о том, что девочка могла утонуть в реке.

Спустя двое суток тело ребенка нашли в лесополосе с множеством ножевых ранений.