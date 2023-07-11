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СК РФ возбудил дело по факту убийства школьницы в Челябинской области

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Фото: управление СК РФ по Челябинской области
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По факту убийства школьницы в Челябинской области Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 июля.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим Ашинского района Челябинской области подозреваемый нанес ножевые ранения 11-летней девочке, после чего спрятал ее тело в лесу.

Мужчину задержали по ст. 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.

Сотрудники СК проводят следственные действия.

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Об убийстве 11-летней Ксюши сообщалось во вторник 11 июля. Известно, что девочка пропала 9 июля. В последний раз ее видела подруга в 20:30 (18:30 по мск). Позже телефон школьницы был недоступен. Активные поиски пропавшей начались в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона жертвы. Полицейские также проверяли версию о том, что девочка могла утонуть в реке.

Спустя двое суток тело ребенка нашли в лесополосе с множеством ножевых ранений. Подозреваемого в убийстве нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что он дал признательные показания.

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