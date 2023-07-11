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Военный эксперт оценил инициативу признать недействительным акт Россия — НАТО

Военный эксперт Литовкин: НАТО уже давно нарушает Основополагающий акт о сотрудничестве с РФ
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl, via www.imago-imag
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Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО уже давно нарушается Североатлантическим альянсом, поэтому признание его недействительным ничего не изменит. Об этом 11 июля «Известиям» сообщил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО пора признать акт о сотрудничестве с Россией недействительным и создать постоянные военные базы у ее границ.

«НАТО давно нарушили Основополагающий акт 1997 года. Там было сказано, что нельзя размещать на границе друг друга постоянные значительные контингенты. Базы эти давно есть в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Польше. Они говорят, что это не постоянные базы, что они раз в полгода их меняют. Говорят, что батальоны не значительные, что в Основополагающем акте не сказано, какого размера должны быть контингенты. Значительные — понятие относительное. Такая словесная эквилибристика идет», — сказал эксперт.

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Ранее, 7 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что в новые военные планы НАТО входит приведение 300 тыс. военных в Европе в состояние высокой боевой готовности. Это также коснется военнослужащих на воде и в воздухе.

В свою очередь эксперт Литовкин заявил, что громкие слова альянса не найдут подтверждения в реальности. По его мнению, организация не сможет собрать такую большую армию.

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